Ludwika Paleta celebró su cumpleaños 44 en la casa de Carlos Salinas de Gortari

La celebración del cumpleaños de Ludwika llega a poco más de un mes del fin de filmaciones de su más reciente cinta, "Noche de bodas" (Foto: Instagram)

Quien se encuentra feliz porque este lunes 28 de noviembre festejó su cumpleaños número 44 es la actriz Ludwika Paleta. Según lo dejó ver en su cuenta de Instagram, la protagonista de Madre sólo hay dos compartió con sus amigos más allegados en la casa de su suegro, el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

La actriz nacida el 28 de noviembre de 1978 en Polonia compartió en su red social detalles de la celebración donde la acompañaron alrededor de 25 amigos íntimos, gran cantidad de ellos integrantes del medio del espectáculo mexicano.

Ludwika, quien por supuesto celebró con su esposo Emiliano Salina Ocelli, lució un vestido rosa con motivos animal print en color rojo y se le vio muy contenta en compañía también de su hermana, la actriz Dominika Paleta, quien a su vez estuvo acompañada de su esposo.

En una enorme mesa imperial, Ludwika compartió con sus allegados y partió tres pasteles (Foto: Instagram)

Entre los invitados especiales de la famosa que comenzó su carrera a finales de la década de los 80 con la telenovela Carrusel estuvieron el también actor y uno de sus más cercanos amigos, Osvaldo Benavides, además de Verónica Toussait, Alejandro de la Madrid, Ana Celia Urquidi, Diego del Río, Dalilah Polanco, Marcela Guirado, Mónica Dionne y la periodista Paola Rojas, entre otras personas que se reunieron en la lujosa mansión del ex mandatario mexicano en Ciudad de México.

La amplia biblioteca, la bandera de México al fondo, los altos techos y pisos de madera fueron el escenario en el que la actriz fue agasajada por sus amigos más íntimos. Aunque se conoce poco de la relación con la actriz de Amigas y rivales y el controvertido político priista, se puede deducir que es cordial, dado que Paleta celebró en dicha mansión, donde sopló las velitas de tres distintos pasteles.

Cabe mencionar que este evento ha sido uno de los primeros en que se hace presente el esposo de Ludwika, pues Emiliano Salinas ha mantenido un bajo perfil durante algunos años y con su presencia en el cumpleaños de su esposa continúa retomando su vida pública luego de que este 2022 acudió al Festival PAAX convocado por la directora Alondra de la Parra en Xcaret, y luego a la fiesta de cumpleaños de la actriz Gretell Valdez.

Paola Rojas y Dalilah Polanco también fueron de las cercanas amistades que celebraron el cumpleaños de Ludwika Paleta (Foto: Instagram)

Cabe recordar que en 2019 se dijo que el hijo de Carlos Salinas y Cecilia Occelli lideraba en México el grupo Executive Success Programs, una extensión de NXIVM, establecido entre 2002 y 2003 que ofrecía talleres sobre liderazgo, desarrollo humano y crecimiento personal, y que como se supo después, operaba de forma perniciosa contra los derechos humanos de sus adeptas.

A finales de mayo de 2019, el esposo de la cumpleañera emitió un comunicado en el que se deslindó de los delitos cometidos por la asociación dirigida por Keith Raniere, quien fue sentenciado a 120 años de prisión por asociación delictuosa y tráfico sexual.

El cumpleaños de Ludwika llegó luego de que a mediados de octubre de este año dos actores “extras” fallecieron en medio del rodaje de la película Noche de bodas, cuando se adentraron al mar de las playas oaxaqueñas y sus cuerpos fueron encontrados sin vida.

Ludwika Paleta compartió "su gran día" con su hermana, Dominika Paleta, y su gran amigo Osvaldo Benavides (Foto: Instagram)

El suceso causó conmoción y Osvaldo Benavides, director de la cinta, lamentó la muerte de sus compañeros; no así Ludwika, quien recibió después críticas por su supuesta “falta de empatía” ante el deceso. Días después, la también modelo contestó a aquellos que la juzgaron por su reacción que fue calificada como “fría y distante”.

“Siento que nunca es suficiente, si yo digo una cosa está mal, si no la digo también está mal porque hay cuidar mucho las palabras y hay que cuidar mucho lo que uno dice, tanto ustedes (la prensa) como nosotros)”, dijo la actriz quien años atrás sostuvo un romance con Pablo Montero.

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides protagonizan 'Noche de boda', cinta producida por el actor (Foto: Instagram)

“Yo me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias y porque ha sido un evento muy doloroso también para nosotros y empáticos también debería de ser la gente que escribe en las redes. Nos vino a sacudir a todos porque una noticia así no la quieres recibir de nadie y mucho menos de gente con la que trabajaste”, destacó.

