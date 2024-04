Florinda Meza no demandará a hijo de Chespirito y pide negociar para que vuelva al aire: “Urge regrese la risa”

Florinda Meza no planea proceder legalmente contra Roberto Gómez Fernández (Foto: Instagram)

Reafirmando que no tiene intenciones de proceder legalmente contra Roberto Gómez Fernández ni contra Grupo Chespirito, Florinda Meza emitió un extenso comunicado la noche de este jueves 25 de abril donde clarifica su situación y elogia la obra de su fallecido esposo.

La actriz que trabajó por años como parte del ensamble actoral de los programas de Chespirito expresó que cuando, en medio de la pandemia, se enteró del retiro del show de la programación de Televisa, comprendió una nueva misión.

“En 2020, en plena pandemia, se terminó el contrato con Televisa por los derechos literarios para las transmisiones de la serie “Chespirito”. Yo, como escritora, tenía que haber sido convocada a esa negociación, pero no fue así. Me enteré por los medios de que finalmente no habían llegado a un acuerdo y suspendieron la difusión de los programas. Algo explotó dentro de mí, fue como si mi Rober se levantara de la tumba y gritara: “¡Despierta! Tienes que defender mi legado””, escribió.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños formaron una de las parejas más consolidadas del medio artístico nacional (Foto: Televisa)

La productora teatral lamentó la salida del aire de los programas y lo calificó como una afrenta a la felicidad del público en un momento crítico cuando más la necesitaba.

“Retirarles a los seguidores esa alegría justo cuando más la necesitaban, fue terrible. Ahora esperan ansiosos a que regrese el programa número uno de la televisión humorística para compartir con sus hijos la comedia sana, las emociones positivas y los valores universales.

Roberto y yo conocíamos muy bien nuestra responsabilidad social. La serie “Chespirito” dejó de ser un simple producto televisivo y se convirtió en parte esencial de la vida de millones de personas, marcando la historia colectiva de muchos países, por más de 4 generaciones”, destacó.

Para la actriz, preservar el legado del escritor es mandatorio, por lo que prefiere mantenerse al margen de las polémicas que la han rodeado respecto a la disputa por los derechos del universo Chespirito.

El chavo del 8 cautivó al público desde su primera aparición al aire, a inicios de los 70 (Foto: Archivo)

“Preservar esos buenos sentimientos es una misión para mí, como debería serlo para el resto del elenco, por eso, en lo posible, evado responder polémicas y ataques, pues yo escojo evocar lo bueno que vivimos juntos.”

“Me tocó formar parte de ese maravilloso grupo que duró 25 años trabajando bajo la dirección de un gran líder: Roberto. El programa se dejó de grabar cuando él, como su creador, lo decidió así. Pero las emisiones siguieron por años en toda Latinoamérica y Estados Unidos, llenando las pantallas de diversión”, recalcó la famosa.

En su misiva difundida también en sus redes sociales, la actriz detrás de emblemáticos personajes como “La Chimoltrufia” y “Doña Florinda”, recalcó que por ahora no demandará al hijo de su esposo, y recalcó su deseo por “velar por el legado” del fallecido dramaturgo, esto en el marco de la bioserie de Roberto que se encuentra en plena producción.

La actriz y productora difundió el extenso comunicado refiriéndose con "mucho amor" a Roberto Gómez Bolaños (Foto: X)

“Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, NO HE DEMANDADO A NADIE, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo, por ningún motivo. Nunca he buscado un conflicto con los hijos del amor de mi vida. La última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado, porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento”, afirmó, y dejó abierta la puerta para buscar una negociación con los herederos de Gómez Bolaños.

“Si ellos quieren, podemos solucionar esto de inmediato; es urgente que regrese la risa a los hogares. Mi dignidad como ser humano me mueve también a defender mi trabajo, mis derechos literarios, mi imagen y mi vida privada con mi Rober, porque nuestro amor no sólo duró 40 años, SIGUE VIVO”, enfatizó.

Así mismo, pidió que se respete la imagen de su esposo en el libreto de la serie que se estrenará próximamente. “Como gente del espectáculo, lo más preciado para nosotros es el PÚBLICO, que tiene derecho a que la buena imagen de Roberto Gómez Bolaños sea conservada, a que cualquier producción que hable de él, se apegue a la VERDAD y refleje lo que Roberto PENSABA Y SENTÍA. Cualquier visión ajena a eso, no será su biografía, será otra historia, la de la imaginación de alguien más, llena de fantasías para vender… pero el personaje que lleve el nombre de “Roberto”, no será realmente él”, finalizó.