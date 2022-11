Julieta Venegas confesó que su hija no es fan su música

El concierto de Julieta Venegas en el Vive Latino fue completamente dedicado a las mujeres y su revolución (Foto: Gustavo Azem / Infobae)

Julieta Venegas se encuentra en la Ciudad de México debido a un par de conciertos que realizará el próximo 25 y 26 en el Teatro Metropólitan. Ante esto, la famosa aprovechó para sincerarse un poco sobre su vida personal y reveló que su hija Simona de 12 años no es fan de su música.

Julieta Venegas tachó de machista la comparación constante entre ella y otras famosas: “No somos un paquete” La cantante se presentará el próximo 25 y 26 de noviembre en el Teatro Metropólitan VER NOTA

Fue durante una entrevista con Ventaneando donde la cantante de éxitos como Lento, Lo siento BB:/, Pobre de ti o Me voy señaló que esto no era un tema que le afectara, pues al contrario le parecía algo completamente normal.

“A mí me encanta porque la veo (a mi hija) como muy apasionada por la música, no necesariamente por la mía. Me parece perfecto, no es como que me pone a mí, me parece super bien porque yo no me pongo a mí en mi casa”, mencionó ante las cámaras del vespertino en TV Azteca.

Julieta Venegas presentó su nuevo disco “Tu historia” donde alerta sobre la violencia de género La aclamada intérprete se mostró sorprendida por la incidencia de las nuevas generaciones en los movimientos feministas VER NOTA

A pesar de esto, Julieta recalcó que para ella era muy importante el ver como su pequeña -más allá de los gustos musicales- estaba muy adentrada en este mundo.

De igual forma, Venegas aprovechó para revelar que lamentaba no haber alcanzado a tener una colaboración grabada con El Divo de Juárez.

“Yo canté con él en un show suyo, pero no grabé con él, mi Juan Ga, pero sí tuve la fortuna de conocerlo porque además lo tengo presente todo el tiempo”. añadió.

De Alejandro Sanz a Pati Chapoy: las celebridades que aplaudieron la atajada de Memo Ochoa contra Polonia Ex futbolistas, cantantes, actrices e influencers refrendaron su apoyo a la Selección Mexicana tras su debut en el Mundial Qatar 2022 VER NOTA

Asimismo, en una conferencia de prensa que dio la famosa con motivo de su nuevo disco Tu historia, la cantante rompió el silencio sobre las constantes comparaciones despectivas que se le hacen con artistas como Natalia Lafourcade, Carla Morrison o Mon Laferte.

“(Quienes hacen ese tipo de comparaciones) están disminuyendo el trabajo de las mujeres pensando que todas somos iguales, no somos un paquete, eso me parece que es una visión un poquito machista”, comenzó a decir.

La famosa no dudó en externar su apoyo a las intérpretes y no sólo mostró su admiración por todas ellas, sino que destacó la relevancia de no menospreciar el trabajo femenino en la industria musical.

“Todas somos artistas individuales, con cosas diferentes y nos gusta lo que hacemos (...) es bien importante defender la composición de las mujeres y si lo reducen eso sí me da coraje”, apuntó y agregó:

5. Julieta Venegas se sacó las fotos para uno de sus discos en el patio de la casa de los Anconetani. jpg

“Eso sí me enoja, no nos parecemos, si escuchas un poquito más no nos parecemos, pero bueno... (que la situación cambie) es una cosa que quizá tome tiempo”.

En cuanto su reciente producción discográfica titulada Tu Historia, Julieta Venegas señaló que fue un trabajo que le llevó varios años concretar, pero que se encontraba contenta con el resultado.

“Un poquito en Tu historia tiene que ver con que a las mujeres nos han contado mucho, nos han narrado otras personas, nos han dicho como tenemos que ser, en México siento que hay una narrativa de que la mujer es muy sumisa, la mamá perfecta y eso poco a poco lo estamos mostrando como algo distinto”, dijo.

La intérprete de Eres para mí ahondó en la importancia de que las nuevas generaciones de mujeres estén levantando la voz para exigir una vida digna y libre de violencia.

“Yo he estado viendo con mucha emoción como las nuevas generaciones de mujeres están siendo como la punta de lanza para que las cosas cambien”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO