Paulina Peña se sinceró sobre todos los detalles íntimos de su boda con Fernando Tena

Como nunca antes y explicando que no quiso dar la exclusiva a ninguna revista de sociales, Paulina Peña se sinceró con sus seguidores en redes sociales, permitiéndoles preguntar y obtener respuestas sobre los detalles más íntimos de su boda con Fernando Tena, las grandes polémicas entorno a ella y hasta el por qué su padre no asistió al día “más feliz de su vida”.

Luego de compartir una foto inédita con su ahora esposo, la hija del ex presidente de México utilizó una dinámica en su cuenta de Instagram para responder de una forma personal y directa las preguntas más recurrentes que tuvieran sus seguidores y así permitirles conocer su versión sobre todo lo que se ha especulado alrededor del evento social.

¿Tuvo una boda en España y por qué no asistió Enrique Peña Nieto?

“Por favor no crean todo lo que leen, solo tuve una boda y fue aquí en México. Nos casamos aquí con solo la familia y los más cercanos. Antes de irnos de luna de miel, tuve una pequeña cena con mi papá en su casa y fue maravillosa. Mis suegros, mi cuñada, la abuela de Fer, mis hermanos, mi abuela y mi papá. Me lleve mi segundo vestido para esta cena y todo salió maravilloso”, respondió.

Sobre la polémica que sus vestidos generaron debido a las especulaciones de sus altos costos y las personas responsables detrás de ellos, la hermana de Diego Peña Díaz, Alejandro y Nicole Peña Pretelini compartió el proceso creativo y más detalles, finalizando con la sospecha de que se había buscado una firma internacional.

Benito Santos le hizo su primer vestido dos meses antes de la boda

“La verdad solo fui a dos tiendas pero siempre tuve muy claro cómo los quería. Me probé más por la experiencia. Fueron dos vestidos. El primero lo hice de la mano con Benito Santos y creo que fue lo mejor, un trabajo impecable, trato y todo fue perfecto. Miguel y Benito hicieron el vestido de mis sueños. No estuve nerviosa por mi vestido en ningún momento, tanto así que empezamos hacer arreglos como dos meses antes de la fecha. Yo le hice un boceto y el hizo toda la magia, quería un vestido que fuera totalmente ‘yo’ y así fue”, agregó.

La exclusiva diseñadora Ángeles Godoy realizó el segundo

“Los dos vestidos eran perfectos. El segundo vestido fue de Ángeles Godoy con quien llevo años de relación y me conoce a la perfección. Mi tocado fue de Casa Lucía y Bendita Novias. En principio pensé en recogerme el pelo pero no iba a ser yo, siempre lo tengo suelto y gracias a Fertz Pedraza y Beatriz Cisneros me veía como siempre quise. Peinado y maquillaje muy sencillo. Y el mejor wedding planner que se encargó de todo fue Gutiérrez Studio y la mejor fotografía de Yessica Cruz”, detalló.

Paulina Peña sintió la presencia de su fallecida madre, Mónica Pretelini

Sáenz se convirtió en la primera esposa de Enrique Peña Nieto, con quien se casó el 12 de febrero de 1994 y procreó a Paulina, Alejandro y Nicole. Se conocieron en el afamado restaurante El mesón del caballo Bayo y desde entonces no se separaron en casi 13 años de matrimonio. Mónica se convirtió en la más grande “fan” del político impulsándolo en su carrera, y hasta soportó infidelidades, muestra de ello es su hijo fuera de matrimonio en el año 2004 con Maritza Díaz Hernández.

Aunque Mónica Pretelini falleció en enero de 2007 y el hecho generó una serie de especulaciones, Paulina Peña confirmó que sintió su presencia: “La de mi madre y la de todos los que me cuidan desde el cielo. Nos casamos en la iglesia donde están los restos de mi familia y eso fue muy especial. Tanto así que entré a la iglesia con la canción que tengo con ellos (He live’s in you) de la mano de mi hermano. Llevo puesta la churumbela de mi mamá a diario conmigo. Todos estuvieron conmigo ahora y siempre”, finalizó.

