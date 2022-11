Leticia Calderón narró la terrible experiencia que vivió cuando fue drogada

Leticia Calderón debutó en TikTok al lado de su hijo Luciano (Foto: Instagram)

El contexto de violencia contra las mujeres en México es una situación que no ha cedido a lo largo de las décadas y la actriz, Leticia Calderón, reveló recientemente que en alguna ocasión vivió una gran situación de riesgo al ser drogada en un restaurante.

Fue durante una entrevista con De Primera mano donde la famosa que ha sido conocida por participar en telenovelas como Laberintos de Pasión, Esmeralda o En nombre del amor confesó que una de las cosas que más teme es que a sus hijos les llegue a pasar algo similar.

“Yo les he dado permiso (de beber alcohol), creo que soy una mamá bastante abierta. Cuando van a la casa los chicos, les digo: ‘aquí se puede beber con medida, yo voy a ver y yo les compro las botella”, comenzó a decir la actriz ante las cámaras del vespertino de Gustavo Adolfo Infante.

En este sentido, la actriz apuntó que busca ser abierta en este sentido con sus hijos, pero al mismo tiempo enseñarles el sentido de responsabilidad al consumir este tipo de sustancias.

(Foto: Instagram/@letycalderon79)

“Obviamente les compro una botella, no 20. A veces le pongo el cenicero por si fuman, pero ninguno fuma. Siempre estoy pendiente y si veo que alguien compró una botella voy y se las confisco o la controlo”, mencionó.

Fue a partir de este preámbulo, que Calderón contó la ocasión en que corrió peligro tras consumir una bebida adulterada sin saberlo.

“A mí ya me pasó, hace muchos años en un restaurante. Me tomé un traguito de tequila y un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa. Alguien me dijo que tenía éter el hielo”, remarcó.

De acuerdo con el relato de la famosa, ella nunca ha sido una persona que consuma grandes cantidades de alcohol o se ponga muy mal con este. Por ello, cuando comenzó a sentirse muy mal en esa ocasión sólo pudo llegar a una conclusión.

“Nunca en la vida me han visto borracha, ni ustedes ni mi familia. Jamás. Entonces esa vez dije ‘¿qué me pasó?’ ¡Pues me drogaron!”, aseveró.

Tras comenzar con las molestias la actriz decidió marcharse a su domicilio a pesar de que no se encontraba en las mejores condiciones y reveló que tiempo después se percató del riesgo al que estuvo expuesta.

“Yo llegué a mi casa, no sé cómo manejé pero imagínate lo peligroso. Pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia. Claro, también me pudieron haber violado, asaltado. Yo llegué a mi departamento y desperté dormida en la alfombra, con la puerta abierta”, contó.

Cabe recordar que hace apenas unos días Leticia Calderón comunicó que no se le permite la entrada al Reclusorio Norte, donde se encuentra desde hace tres años su ex esposo y padre de sus hijos, Juan Collado, debido a razones desconocidas.

Y es que la protagonista de telenovelas dejó claro que las veces que ha intentado acudir a visitar al hombre acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos presuntamente cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no se le ha permitido el acceso a las instalaciones, aunque no tiene claro si es por instrucciones del abogado o por reglas estipuladas en el centro penitenciario.

Sin embargo, la protagonista de Valeria y Maximiliano aclaró que sí desea que sus hijos adolescentes visiten eventualmente a su papá, con quien únicamente han tenido comunicación telefónica desde que el abogado fue aprehendido y trasladado al Reclusorio Norte en 2019.

