Día de Star Wars: Estos son los mexicanos que han dado vida a personajes en la saga

Mexicanos que han salido en Star wars foto: X/@21chep

Varios actores mexicanos han dejado su huella en la icónica saga de “Star Wars”, contribuyendo así a la diversidad y riqueza cultural de este universo cinematográfico. Desde pequeñas apariciones hasta roles de mayor envergadura, su presencia ha sido un reflejo del talento y la versatilidad de los artistas mexicanos en la industria del cine internacional.

La industria cinematográfica ha presenciado la participación destacada de talentos mexicanos en la saga de Star Wars, en diversos roles que van desde la actuación hasta la creación de escenarios digitales. Entre los nombres que resaltan se encuentran Verónica Segura, Jaime Jasso, Diego Luna y Lupita Nyong’o, quienes han contribuido con su arte y talento en varias entregas de esta icónica serie de ciencia ficción. Este fenómeno subraya la importancia y la influencia global de los creadores mexicanos en el cine de gran presupuesto y audiencia internacional.

Diego Luna como Cassian Andor de "Andor". (Lucasfilm Ltd./Disney+ vía AP)

Verónica Segura tuvo la oportunidad de aparecer en “Star Wars: Episode II- Attack of Clones”, interpretando a Cordé, el personaje señuelo para la Senadora Padmé Amidala.

Por otro lado, Jaime Jasso se distinguió en el ámbito de la animación y diseño de escenarios, trabajando en “Star Wars: Episode VII- The Force Awakens”, “Rogue One: a Star Wars Story”, y “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi”. Su habilidad para crear universos alternativos ha sido reconocida no solo en esta saga, sino también en producciones de Marvel y Disney.

El actor Diego Luna se unió al universo de Star Wars como el Capitán Cassian Andor en la película “Rogue One: a Star Wars Story”, cuyo desempeño lo llevó a protagonizar su propia serie derivada, titulada “Andor”, esperada inicialmente para su lanzamiento en 2022.

Asimismo, Lupita Nyong’o, nacida en Ciudad de México de padres kenianos, trajo a la vida a Maz Kanata, un personaje animado mediante la técnica de motion capture en “Star Wars: Episode VII- The Force Awakens” y “Star Wars: Episode IX: The Rise of Skywalker”.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars?

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una jornada dedicada a la icónica saga creada por George Lucas, que ha cautivado a millones de aficionados alrededor del mundo. La elección de esta fecha para celebrar todo lo relacionado con “Star Wars” se debe a un juego de palabras en inglés basado en la famosa frase de la franquicia, “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe).

Este juego de palabras se logra con la frase “May the Fourth be with you”, haciendo un paralelo sonoro entre “Force” (Fuerza) y “Fourth” (Cuarto), lo que se traduce en “Que el Cuatro te acompañe”, en referencia al 4 de mayo.

La primera vez que se utilizó esta frase en relación con la fecha fue en 1979, cuando el partido Conservador del Reino Unido felicitó a Margaret Thatcher en los periódicos por su elección como primera ministra del país con un anuncio que decía “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”.

Sin embargo, la celebración tal como la conocemos hoy, con eventos y actividades dedicadas a “Star Wars”, comenzó a tomar forma años más tarde, consolidándose a nivel mundial con el auge de internet y las redes sociales, permitiendo que los fans se organizaran y compartieran su pasión por la saga.

Darth Vader foto: archivo infobae

Actualmente, el 4 de mayo se celebra con una variedad de actividades que incluyen maratones de las películas y series de “Star Wars”, eventos especiales en parques temáticos, encuentros de fans, y una abundante presencia en medios de comunicación y redes sociales, donde se comparten mensajes, imágenes y videos alusivos a la saga. Además, es común que se lancen productos especiales y merchandising relacionado con “Star Wars”, como figuras de acción, ropa, y otros artículos de colección.

Las empresas y las plataformas de streaming también se suman a la celebración, ofreciendo contenido especial relacionado con “Star Wars”, incluyendo detrás de cámaras, documentales sobre la saga, y episodios especiales de sus series. De esta manera, el 4 de mayo se ha convertido en una fecha clave no solo para los seguidores de “Star Wars”, sino también para la industria del entretenimiento en general, marcando una ocasión anual para celebrar uno de los fenómenos culturales más significativos de las últimas décadas.

El Día de Star Wars muestra cómo una frase, inicialmente un juego de palabras, ha evolucionado hasta convertirse en una celebración global que une a fans de todas las edades y culturas, demostrando la universalidad y el impacto perdurable de la saga de “Star Wars” en la cultura popular.