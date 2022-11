Erick Gutiérrez confesó “sentirse muy bien” de cara al debut en Qatar 2022

Sep 20, 2022; Carson, CA, USA; Mexican National Team midfielder Erick Gutierrez during media day at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Desde que empezó a tener ritmo en el PSV Eindhoven, Erick Gutiérrez se convirtió en uno de los pilares del cuadro de los Países Bajos, así como del cuadro comandado por Gerardo Martino que acudirá en menos de 10 días a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El mediocentro mexicano de 27 años recordó en entrevista con MARCA Claro como fue el proceso que vivió para Rusia 2018 cuando Juan Carlos Osorio lo convocó de emergencia tras la lesión de Diego Reyes, además de su sentir de cara al inicio de su segunda Copa del Mundo, aunque, ahora como un referente del Tri.

El mexicano reconoció que no paso mucho tiempo en el proceso del colombiano: “No estuve mucho en el proceso de Osorio. Al final me metí por una lesión de Diego Reyes el último día. Él decidió hacerse un lado porque no estaba al 100%. Yo era consciente de cómo me metí al mundial, pero al final estuve ahí. Lo disfruté como los que jugaban. Es algo que no me esperaba. Yo no me imaginaba ir y al final fui y disfruté”, dijo.

Soccer Football - World Cup - Concacaf Qualifiers - Mexico v El Salvador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - March 30, 2022 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Erick Gutierrez REUTERS/Edgard Garrido

A continuación, Gutiérrez dijo que esta situación con el Tata fue totalmente diferente, pues fue parte del proceso en el medio titular que uso el estratega nacional a lo largo de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

“Ahora es totalmente distinto. Estoy cumpliendo mi sueño. Venir a Europa. Jugar competencias de gran nivel. Me siento importante y muy bien para aportar cosas buenas a la selección. Espero que lo que estoy demostrando aquí en mi club poderlo llevar a selección y ayudar”, dijo el Guti.

Más adelante, Gutiérrez Galaviz no perdió la oportunidad para darles unas palabras a los que como él, hace cuatro años, se encuentran en una posición de suplentes al interior del Tricolor y pueden ser llamados a unos días de que de inicio el Mundial debido a la baja de Tecatito Corona o la situación de Raúl Jiménez,

Así quedó la Selección Mexicana en el ranking FIFA del mes de octubre (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

“Entiendo las dos partes. Los que están lesionados entiendo su deseo de ir. Trabajaron muchísimo para eso y a veces suceden lesiones. Al final ellos van a ser los honestos. Los que van a decidir si no están bien, creo que son jugadores muy maduros y con muy buena trayectoria que van a tomar la mejor decisión tanto para ellos como para la selección”

“A mí ya me pasó. El estar esperando. Al final viajé. Yo sabía que iba a viajar a ayudar. No iba a ir a la Copa del Mundo. Me iba a regresar, pero me preguntaron si quería ir a ayudar. Yo dije que sí. Me metí al mundial por una lesión. No se la deseo nadie, pero al final fui, tienes que aguantar. Es un sueño el Mundial. El jugador que está esperando, por así decirlo, también que sea positivo y esperar. Si le toca ir que esté en la mejor disposición y disfrutar el momento”, agregó.

Soccer Football - Europa League - Group A - PSV Eindhoven v FC Zurich - Philips Stadion, Eindhoven, Netherlands - October 13, 2022 PSV Eindhoven's Erick Gutierrez during the warm up before the match REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Han pasado poco más de dos meses del inicio de la temporada 2022-23 y el centrocampista mexicano se ha convertido en uno de los preferidos por la afición holandesa por sus goles, así como en la participación del equipo de Eindhoven donde registra grandes actuaciones divididas en Europa League y Eredivisie.

El cuadro Tricolor comenzará su participación dentro del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el martes 22 de noviembre contra Polonia; el sábado 26 se medirá a Argentina y terminará la fase de grupos contra Arabia Saudita el miércoles 30.

