Jolette aceptó cantar con Flor Amargo: “Es un honor”

Jolette y Flor Amargo (Fotos: Instagram)

Jolette es una de las participantes de La Academia que más polémica ha causado a lo largo de los años, debido a las duras críticas de las que fue blanco durante su permanencia en la cuarta generación del famoso programa de canto de TV Azteca. Pero en esta ocasión, la controversial artista se mostró contenta porque realizará una colaboración musical con Flor Amargo.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Jolette compartió algunas capturas de pantalla en donde confirmó que interpretará próximamente una canción con la intérprete de éxitos como La cumbia del mosquito, Nuestro Juramento y Luciérnaga azul.

“La hermosa de @floramargoo me invitó a cantar y claro que es un honor viniendo de ella”, escribió la ex académica desde sus instastories.

Así, en el pantallazo de la conversación se puede observar que Flor Amargo escribió: “Hola, ¿cómo estás? me gustaría presentarte mi proyecto y ver la posibilidad de colaborar juntas”.

Ante esto, Jolette respondió: “OMG (oh por dios) pero si tú cantas hermoso”.

Jolette compartió la colaboración (Foto: Ig@floramargoo)

A lo que la oriunda de Asunción Nochixtlán, Oaxaca apuntó: “¡Yo te escuché en un programa de Edy y tú también!”.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre la colaboración que harán las dos famosas, por lo que resulta difícil conocer si se tratará de un sencillo en conjunto o una invitación a uno de los shows de Flor Amargo.

Respecto al programa de Edy (Smol) que refirió Flor Amargo, se trata de una antigua transmisión que data de 2019, cuando Jolette fue invitada a un programa y ahí le pidieron cantar la canción de regional mexicano: Cielo rojo.

Y es que, en fechas recientes, el clip de esta interpretación fue revivida por los usuarios de redes sociales, quienes se mostraron sorprendidos de lo bien que cantó la ex participante de La Academia.

En el audiovisual se puede ver a Jolette con una blusa amarilla, mientras entona de pie los versos de la melodía y los demás integrantes del programa le aplauden sorprendidos por los avances que tuvo en su técnica vocal, desde su salida del programa de TV Azteca.

El clip, que rápidamente alcanzó más de medio millón de vistas en TikTok obtuvo todo tipo de reacciones al respecto.

“Siento que quisieron burlarse de ella, pero pues ahora sí cantó bien”. “Le sigue temblando mucho la voz”. “Canta bonito, su perseverancia, esfuerzo y dedicación rindieron fruto”. “Hay un ejemplo de perseverancia, de que no importa cuantas veces te digan que no, seguir intentando hasta lograrlo”, fueron algunas menciones que aparecieron en esta red social.

Quién es Jolette

Desde 2005, Jolette Navarrete se convirtió en un ícono de la cultura mexicana debido a su controversial participación en el concurso de canto La Academia, pues desde un inicio resaltó por las incesantes críticas recibidas -sobretodo por Lola Cortés- respecto a su supuesta carencia de talento para cantar.

Así, gala con gala y, aunque su técnica no era la más pulida, la joven comenzó a posicionarse como una de las favoritas en el show al punto de estar muy cerca de llegar a la final.

La joven fue muy criticada (Foto: captura de pantalla/Youtube)

Incluso, fue la misma Lola Cortés quien contó durante una de las más recientes transmisiones de La Academia: 20 años cuál fue la verdad detrás del momento, cuando solicitó una cámara en vivo y de forma tajante pidió al público que ya no votaran más por Jolette.

“Ella (Jolette) piensa que está muy bien, verdaderamente piensa que está muy bien y dije: Alguien le tiene que decir y me dice (alguien de producción): ‘Exacto’ y le digo: ‘okay, yo se lo digo’ y me dice: ‘no, no, tú vas a decir esto... vas a pedir una cámara y le vas a decir al público que ya no vote por ella, porque se nos está yendo el concierto de las manos, se nos está yendo el reality de las manos y la gente está votando por ella, no por los mejores cantantes”, dijo Lolita.

SEGUIR LEYENDO