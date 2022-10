Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que Reforma Electoral de AMLO pone en riesgo la autonomía del INE

Cuauhtémoc Cárdenas dijo que Reforma electoral de AMLO no debe poner en riesgo autonomía del INE (Foto: Twitter/@MovCiudadanoMX)

El ex candidato a la presidencia de México y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, manifestó su preocupación ante la eventual aprobación de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues declaró, pone en riesgo la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado martes 25 de octubre, durante el foro internacional El Futuro es Socialdemócrata organizado por Movimiento Ciudadano (MC), el político mexicano señaló que la iniciativa de reforma es un obstáculo que enfrenta actualmente la democracia en el país.

Y es que según alertó Cárdenas Solórzano, de ser aprobada la reforma se quitaría poder al instituto electoral para entregárselo al mandatario federal.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las y los mexicanos es la desigualdad y el reto es garantizar una sociedad donde cada persona tenga igualdad ante la ley, ante la sociedad y cuente con las mismas oportunidades para desarrollarse: @c_cardenas_s. pic.twitter.com/xQN3ny9ibB — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) October 25, 2022

“Me preocupa también lo que se ha venido anunciando, una reforma electoral, que pudiera poner en riesgo la autonomía de la autoridad electoral, me parece que este es uno de los grandes logros de la democracia. Me preocuparía que se perdiera la autonomía, no formalmente, pero sí de hecho. Por ejemplo, que se pretenda devolver el manejo del padrón electoral al Ejecutivo, me parece que sería un retroceso serio”, declaró.

El también ex jefe de gobierno del Distrito Federal (D.F., ahora CDMX), se dijo preocupado por la posible elección a través del voto ciudadano de los integrantes del consejo electoral; esto, debido a que se “partidizaría a la autoridad electoral”.

“Si la elección fuera por voto ciudadano, tendríamos una autoridad electoral dominada por los partidos dominantes. Y me parece que esto haría perder imparcialidad a una autoridad que, por lo que tiene que regular, debería mantenerse como imparcial en la medida de lo posible, y estos son los riesgos que estamos corriendo”

Cárdenas Solórzano indicó que el camino para México debe ser contar con elecciones limpias (Foto: Enrique Ordoñez/Cuartoscuro.com)

En este sentido, Cárdenas Solórzano indicó que el camino para México debe ser contar con elecciones limpias, rectas, donde se cuenten bien los votos, y no se infiltre el dinero sucio ni los funcionarios de gobierno.

“Donde no haya dinero sucio como sucede en muchas elecciones en nuestro país y donde los funcionarios con responsabilidades políticas, no inclinen o traten de inclinar las elecciones en favor de sus propios intereses”, destacó.

Información en desarrollo

