Famosos al desnudo: del encuentro de Jamie Lee Curtis y Lolita Ayala al guitarrista de Rammstein sirviendo tacos

Jamie Lee Curtis visitó la Ciudad de México para promocionar "Halloween Ends", otra entrega de la terrorífica historia donde Laurie Strode -personaje encarnado por la actriz estadounidense- luchará por su vida contra el temido asesino Michael Myers. Aunque dicha película se estrena hasta el próximo 13 de octubre, la intérprete viajó a tierras aztecas, donde quedó enamorada con la arquitectura y el Museo Nacional de Antropología e Historia. También concedió una entrevista para el matutino Hoy y tuvo un llamativo encuentro con Lolita Ayala que desató un sinfín de memes en redes sociales. (Foto Instagram: @jamieleecurtis)

Fue Lolita Ayala quien recurrió a su cuenta de Instagram para presumir su encuentro con la protagonista de Un viernes de locos. Para sorpresa de muchos, Jamie Lee estuvo fascinada con la periodista, pues no solo accedió a platicar con ella, también bromeó dándole una rosa -flor que caracterizó su noticiero Televisa- y mostró la sudadera que le regaló con su rostro. Cabe recordar que la mexicana de 71 años ya no conduce, pero se mantiene vigente en redes sociales con su mercancía y memes.

Guitarrista de “Rammstein” gozó su visita a México

Otras celebridades que visitaron la CDMX fueron los integrantes de Rammstein, quienes tras suspender sus presentaciones en el país por la pandemia de COVID-19, regresaron para deleitar a sus fans en el Foro Sol. Aunque sus conciertos fueron todo un éxito y se ganaron varios peluches de Dr. Simi, quien más llamó la atención fue el guitarrista Richard Kruspe, quien en un día de descanso abandonó su hotel para recorrer parte del Zócalo y no solo sorprendió a todas las personas que se toparon con él por su vestimenta, también por las actividades que realizó. (Captura Twitter - Captura TikTok)

Richard Kruspe sacó su guitarra y tocó Du Hast en un costado del Zócalo. Después se trasladó a una taquería que, de acuerdo con algunos internautas, está ubicada en la colonia Condesa. Desde la cocina tomó unas pinzas y siguiendo las instrucciones de los expertos trató de sacar un corte de carne que ya estaba listo, convirtiéndose así en: “El mejor taquero de México”. Finalmente visitó una escuela, donde dio clases a unos niños que posiblemente no lo conocían.

Michelle Renaud y Matías Nova confirmaron su romance

siete meses después de que negaron su romance, Michelle Renaud y Matía Novoa por fin lo gritaron a los cuatro vientos en una entrevista que cedieron para la revista ¡Hola!. Según contaron, su relación comenzó como una amistad cuando protagonizaron "Doblemente embarazada 2" y con el paso del tiempo se hicieron tan cercanos que fue inevitable dar el siguiente paso tras su colaboración en "La Herencia: un legado de amor", donde el amor entre sus personajes traspasó la pantalla. (Foto: Televisa Espectáculos)

Los enamorados confesaron para dicho medio que les gustaría ser padres juntos, pero no compartieron más detalles al respecto, por lo que pueden dar la sorpresa en cualquier momento. Asimismo, el chileno confesó que se enamoró de la mexicana en cuanto la conoció, no solo por su belleza y personalidad, también porque su manera de ser como madre: “Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”.

Alejandra Guzmán mostró su cadera tras su aparatosa caída en Washington

Alejandra Guzmán esperó seis días para mostrar los estragos que sufrió en su cadera tras sufrir una aparatosa caída mientras cantaba "Mala hierba" en un evento de Hispanic Heritage Foundation. La "Reina de Corazones" recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus fans una radiografía que le tomaron de su pelvis para mostrar cómo luce y así calmar las aguas. Y es que en cuanto trascendió su accidente se informó que se había dislocado la cadera, incluso, su padre comentó que su fémur derecho se movió de lugar por el impacto, pero gracias a la atención médica que recibió ya se encuentra mejor. (Captura Instagram: @laguzmanmx)

La misma integrante de la dinastía Pinal confirmó que se encuentra mejor y solo está en proceso de recuperación: “Todo en su lugar”, escribió en su post.

Verónica Castro enfrentó señalamientos de acoso a menores de edad

Verónica Castro está enfrentando una de las controversias más fuertes de toda su carrera: fue señalada de presunto acoso a menores de edad. Fue Jorge Carbajal quien destapó, en su programa de YouTube, unas supuestas conversaciones como prueba del cuestionado acercamiento entre la protagonista de la reconocida actriz y un grupo de mujeres menores de edad. Tanto la cantante como las niñas en cuestión y sus padres ya desmintieron dicha información, pero los rumores persisten, así que Verónica pidió que quienes desataron los rumores le ofrezcan una disculpa, es decir, Jorge Carbajal. Mientras tanto mantendrá cancelada su cuenta de Twitter. (Foto: Instagram @jorgitocarbajal//@vricastroficial)

