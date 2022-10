Acapulco Shore 10 estrenó pelea: con los puños Alba y Jacky pusieron fin a su amistad

Alba y Jacky se agarraron a golpes poniendo fin a su amistad (Foto: Instagram/@acapulcoshore)

Acapulco Shore se ha convertido en el reality show más exitoso de MTV Latinoamérica y uno de los más vistos en todo el país. Las legendarias frases de Karime Pindter, las ocurrencias de Eduardo Miranda - mejor conocido como El Chile- o el esperado regreso de Jawy Méndez ya iniciaron con su décima temporada en Paramount+ y aunque en su primer capítulo no hubo peleas, el segundo estrenó la tradición.

Desde la salida de Manelyk González -en la temporada 7- y el ingreso de Jacky Ramírez -en la 8- los amantes del programa de telerrealidad han notado grandes similitudes entre dichas chicas, por lo que el foco puesto en la última durante las últimas ediciones la ha colocado como una de las favoritas, aunque eso también se debe al grupo de amigas que había formado.

Las sexibajitas, integrado por Jacky Ramírez, Fer Moreno y Alba Zepeda cobró gran popularidad en la octava temporada debido a que el resto del elenco no tenía muy buena relación con ellas, protagonizando interminables momentos de peleas y discusiones que la hizo ganarse el cariño de los televidentes, pues “la vieja escuela” tenía la tradición de ahuyentar a los nuevos y con ellas no pudieron.

Las sexibajitas, integrado por Jacky Ramírez, Fer Moreno y Alba Zepeda (Foto: Instagram/@acapulcoshore)

Por este motivo, se esperaba que su relación siguiera así, pero durante la emisión nueve hecha en Cartagena, Colombia, el distanciamiento a causa central de un hombre, Altafulla, hizo que el trío de amigas empezaran a tomar caminos distintos; situación reflejada incluso en redes sociales después de las grabaciones. Por lo que “la bomba ha estallado” y en la nueva aventura lo impensable e inevitable pasó.

Alba Zepeda inició una acalorada discusión con su ex mejor amiga, Jacky Ramírez. Lo que parecía un simple reclamo por cosas que han pasado dentro del reality show y fuera de el, terminó en “trapitos a la luz” sobre algunas de las relaciones de la tapatía LGBT+, en las que incluso se insinuó que fueron falsas, razón suficiente para que respondiera de forma explosiva, aún cuando Karime Pindter y otra chica nueva estaban presentes.

“A veces eres bien buen ped* y a veces se te sube la mierd* a la cabeza; ejemplo, cuando mientes”, expresó Alba, a lo que respondió Jacky: “Me vale verg* lo que digas tú y lo que diga quién sea”. Pero las cosas aumentaron pues Zepeda advirtió “Si a mí me ching*s, te ching* güey. Tienes dos formas o puedes ser buen pedo o te puedo joder si me jodes, tampoco soy estupid*”.

Alba es una de las representantes de la comunidad LGBT+ en la temporadas (Foto: Instagram/@acapulcoshore)

En completo estado de ebriedad donde incluso el nuevo galán Andrés Cervantes estaba más que dormido, la pelea se intensificó “Te las das de muy verg* y de muy acá, pero lo único que tienes en la put* cabeza es cagad*”, le gritó Alba, a lo que su nueva enemiga respondió “Te funciona porque tienes la cara de pendejit*”, siendo contestado nuevamente “Pendejit* tú estupida, a mí no me vas a decir así, no me estés faltando al put* respeto porque yo sí te puedo partir tú put* madre”.

Como era de esperarse, la pelea fue inevitable, pues la tapatía estaba más que molesta y la burla de la ex integrante de Survivor México la terminó de convencer que los golpes eran el respaldo de sus acusaciones.

La bomba EXPLOTÓ entre las Sexy Vaguitas 😳💥



Mira el episodio de #MTVAcaShore HOY 10pm por MTV y donde quieras, cuando quieras por @paramountplusla #ParamountPlus pic.twitter.com/0TcXGJCENV — Acapulco Shore (@AcapulcoShore) October 4, 2022

“A mí no menciones a esa morra porque te voy a partir tu put* madre”, fueron las últimas palabras de Zepeda para que segundos después se agarrara a golpes con Ramírez. Aunque justo con esta escena finalizó el capítulo, los adelantos han dejado ver que Alba terminará en el hospital, situación que ha aumentado la expectativa en los fans -así como la llegada de Rocío Sánchez-.

SEGUIR LEYENDO: