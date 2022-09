Benny Ibarra condenó las agresiones a los hijos de la diputada Federica de Kabah

Benny Ibarra condenó las agresiones contra los hijos de Federica (Fotos: Ig/@federicaquijano, Getty Images)

Hace unos días Federica Quijano expuso en sus redes sociales una desafortunada situación. Y es que la integrante de Kabah hizo del conocimiento público que una persona anónima envió mensajes muy agresivos contra María y Sebastián, los hijos adoptivos de la también diputada.

Fua a través de Instagram donde Quijano mostró su molestia por los ataques que una persona le hizo llegar a la adolescente de 15 años, quien según la cantante, es la integrante más importante de su familia.

“Estoy enojada, furiosa, lo que le sigue…Decepcionada y no sé cómo si alguien quiere afectarme a mí directamente, es muy injusto y muy vil que se vayan contra tus hijos”, expresó la intérprete de Mai mai en sus historias de la red social.

“Les voy a enseñar las historias que esta persona le hizo llegar a mi hija y seguramente su enojo va a ser igual o peor que el mío”, añadió la diputada federal de la LXV Legislatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Federica es madre de María y Sebastián Quijano Tapia (Foto Instagram: @federicaquijano)

La polémica legisladora mostró las imagenes en las que la cuenta @montse_joe6 se refiere a la adolescente de forma despectiva, llamándola “basura, bastarda, recogida”, y es que, como es del conocimiento público, Federica Quijano adoptó a su hija en 2007 tras un desgastante proceso.

“Como mamá, jamás me he quedado callada de nada, pero mucho menos en este momento. Voy a hacer todo lo que pueda para que esta persona le ofrezca una disculpa a mi hija, porque no nada más le escribió a una menor, también me escribió a mí, diciendo que su sobrina es quien lo había escrito”, expresó la integrante del 90s Pop Tour.

La intérprete que comparte agrupación con su hermano Apio Quijano, Daniela Magún, René Ortiz y Sergio O’Farrill retó a la persona que le escribió a admitir su culpa: “Ten los pantalones para decir ‘sí fui yo y es lo que creo’, ¡y no vuelvas a insultar a mis hijos jamás!”.

La diputada Federica Quijano Tapia durante una Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

Ante ello, ahora Benny Ibarra, gran amigo de la cantante de La calle de las sirenas, condenó lo sucedido y le mostró su apoyo. Fue en el reciente evento de la revista Líderes mexicanos donde el ex Timbiriche habló del desafortunado caso.

“El vecindario de las redes sociales es bastante complejo y el que tengas un celular o una cuenta de Instagram o Twitter no necesariamente quiere decir que todo e l mundo quiere oir tu opinión y si no es en este momento de tanta división en México y en nuestro planeta para ponerle la lupa a las cosas positivas o las cosas constructivas es importante que sepas cuándo callarte”, comentó ante los reporteros de distintos medios de comunicación.

El cantante de Llueve luz refrendó el apoyo a su compañera, con quien comparte la gira 90′s Pop Tour y conoce desde la década de los 90, cuando su tío Luis de Llano impulsó la carrera de Kabah en sus inicios.

Benny Ibarra consideró que en las redes sociales existe un anonimato que permite la agresividad (Foto: Instagram @BennyIbarra

“Yo estoy obviamente apoyando a mi compañera y siempre lo estaré, y más cuando se meten con los hijos de las personas, ya seas famoso o no, creo que eso no se vale , pero también hay que tomarlos de quien viene”, añadió el esposo de Celina de Villar, quien también acudió al evento y expresó al respecto:

“Poca gente no ha recibido un comentario negativo, ofensivo, discriminatorio, tómalo de quien viene, hay que enseñarles a los hijos a que no les afecten esas cosas, sobre todo cuando hay mucha comunicación en familia, hay cosas que duelen leer porque son metiras o porque son realidades, verdades que duelen, pero hay que tomarlo con mucha filosofía y que no afecte”, expresó la ex modelo.

SEGUIR LEYENDO: