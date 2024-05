Laura Bozzo explota contra Danna Paola por preferir a España y la invita a visitar barrios: “Baja de tu nube”

Bozzo se dijo orgullosa de "ser mexicana" (Foto: Instagram)

Danna Paola se colocó en días pasados en el centro de la polémica tras expresar su preferencia por España sobre México, lo que provocó un intenso debate en redes sociales y llamados a la “cancelación” de su carrera.

La artista, famosa por sus participaciones en múltiples telenovelas en su infancia, su carrera como cantante solista y su rol en la serie de Netflix, “Élite”, enfrentó críticas por parte del público y usuarios en internet tras sus comentarios.

Y es que Danna Paola se encontraba en Chile concediedo una entrevista para el medio FM Dos cuanod, previo a finalizar su participacióin, la presentadora invitó a Danna a responder una sesión de preguntas rápidas. Una de las preguntas fue qué prefería, ¿España o México?, a lo que la intérprete de “Oye, Pablo”, respondió que elegía el país europeo.

En pocas horas, el clip se hizo viral y volvió a Danna Paola en blanco de ataques. En X, plataforma en la que más animadversión generó, miles de usuarios se subieron a la tendencia y pidieron cancelar a la artista.

Danna Paola está siendo funada en redes sociales a raíz de una entrevista concedida a un medio chileno. Crédito: @fmdosfmdos, TikTok

La situación sucedió después de que Danna Paola se involucrara en un altercado con una usuaria de X por un tema de nombres de usuario, lo que aumentó su visibilidad en el radar de controversias públicas.

Posteriormente, sus declaraciones sobre su preferencia por España intensificaron el descontento entre sus seguidores, quienes sugirieron que debería mudarse permanentemente a dicho país. La artista optó por el silencio inicialmente ante la creciente ola de comentarios negativos y solicitudes de cancelación en su contra.

El 23 de abril, Danna Paola rompió su silencio durante un breve encuentro con la prensa, donde pareció retractarse de sus comentarios anteriores, declarando su amor por México de manera concisa.

“Yo viva México por siempre, los amo, bye”, dijo en su fugaz encuentro con los reporteros.

La artista de 28 años no específico por qué dijo preferir España sobre su país (Foto: Instagram)

Sin embargo, las reacciones en plataformas digitales sugieren que muchos interpretan este gesto como una estrategia para apaciguar las críticas y mantener su audiencia en México.

A pesar de su intento de clarificación, se anticipa que la artista continúe enfrentando preguntas sobre sus declaraciones y la naturaleza de sus preferencias culturales.

Personalidades del entretenimiento en México, como Joanna Vega-Biestro y la cantante Ángela Aguilar, han defendido a Danna Paola, calificando las críticas como exageradas y remarcando el injusto escrutinio sobre mujeres exitosas en el ámbito artístico.

Vega-Biestro sugirió que los comentarios de la actriz podrían deberse a la percepción de seguridad en España, mientras que Aguilar criticó la tendencia a “cancelar” por asuntos menores, destacando la dedicación y talento de Danna Paola.

Joanna Vega-Biestro calificó como una "exageración" la cancelación a Danna (Crédito: X/@vegabiestro y Cuartoscuro)

Laura Bozzo arremete contra Danna

Quien no se quedó callada por la respuesta de la cantante de 28 años que le valió la viralización en plena promoción de su álbum Childstar, fue la presentadora Laura Bozzo.

“¿Ven con qué pasaporte viajo? Creo que esa es mi respuesta en verdad. Acuérdense que yo también soy italiana, y este es mi pasaporte”, dijo Bozzo a reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando le pidieron su opinión sobre el tema.

“No hay nada como tu país, como México, para mí no hay. Yo he estado en España, me ha ido espectacular, amo España, amo Perú... ya puedes imaginar lo que yo amo a mi país”, añadió la llamada “señorita Laura”.

Laura Bozzo recién participó en Gran Hermano VIP, en España (Capturas Telecinco)

Finalmente, la presentadora de talk shows le envió un mensaje a Danna invitándola a recorrer juntas algunos sitios en México.

“Lo que importa es la gente, el pueblo. Anda, sal, Danna Paola, baja de tu nube y sal como salgo yo a los lugares más populares, ándate conmigo, yo te invito, vámonos así a los lugares donde está la gente de barrio, de rancho, me entiendes”, expresó.