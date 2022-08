Nochebús: el transporte nocturno de la CDMX que tal vez no conocías

Desde 2013, está en funciones el "Nochebus", un transporte para quienes tienen que viajar a alatar horas de la noche (Foto: Twitter/@GobCDMX)

Cuántas veces no nos preocupamos por pensar que “ya no alcanzaremos” el último camión. Ya sea tras el esfuerzo que implica una alargada jornada de trabajo, o por la salida a una fiesta de la que no se quiere partir. Pero no todo está perdido, y aunque son pocas las personas que conocen esta mítica cara del transporte público de la Ciudad de México (CDMX), lo cierto es que existe.

Se llama Nochebús, un proyecto de movilidad urbana implementado desde hace ya algunos años (2013) por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el Gobierno de la CDMX ,que ha representado una ventaja para aquellos capitalinos que necesitan moverse incluso ya muy entrada la noche.

Como su nombre bien lo indica, el Nochebús es un medio de transporte que ha sido creado para funcionar en el horario nocturno, después de que servicios como los del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús terminan sus jornadas. Su función consiste en ofrecer un servicio eficiente y seguro para quienes lo requieran.

Rutas del Nochebús

El servicio de Nochebús brinda servicio en cuatro alcaldías, que cubre los puntos laborales y de diversión más concurridos de la Ciudad, como lo son Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Son el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús) y la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) los cuales actualmente funcionan como sus las unidades recorriendo los siguientes puntos:

La RTP tiene cinco rutas:

(Infografía: Jovani Pérez/Infobae México)

- Ruta 76: La Villa – Periférico , con 48 paradas

- Ruta 57A y 57 C: Metro Constitución de 1917 – Metro Cuatro Caminos, con 62 paradas

- Ruta 200: Circuito Bicentenario, con 50 paradas

- Ruta 11A: Panteón San Isidro – Aragón , con 28 paradas

- Ruta 47A: Alameda Oriente – Nativitas, con 42 paradas

- Ruta 115: Jesús de Monte Cuajimalpa – Metro Tacubaya, con 67 paradas

El Trolebús también cuenta con cinco rutas que son:

- Eje Central (Lázaro Cárdenas) – Taxqueña

- Eje 2 Sur – 2A Sur

- Eje 7 – 7A Sur

- Indios Verdes – Dr. Gálvez

- Chapultepec – San Ángel

Horario y precio del Nochebús

Este servicio de transporte nocturno opera desde las 12:00 de la noche y hasta las 5:00 de la mañana, que es cuando comienzan a funcionar las rutas diurnas que todos conocemos.

Además no tiene descanso, pues opera sin excepción los 365 días del año, y para utilizarlo los usuarios deben pagar la tarifa establecida de 7 pesos.

Al igual que otros medios de transporte en la ciudad, tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad y los menores de 5 años pueden utilizar esta red de trasporte de manera gratuita.

El horario es de 10 de la noche a 5 de la mañana, los 7 días de la semana (Foto: Twitter/@LaSEMOVI)

Se espera que próximamente, los tiempos de espera de este medio de transporte disminuyan de hasta más de 76 minutos, hasta 20 minutos en cada uno de los paraderos que actualmente están en funcionamiento.

De acuerdo a información oficial, dentro de muy poco los usuarios tendrán acceso a una página web dedicada al Nochebús, en la cual podrán conocer de manera puntal los horarios y tiempo de espera de cada una de las rutas del mismo.

