Video: así fue el chiste que contó Claudia Sheinbaum y del que nadie se rio

La mandataria capitalina contó un chiste que no causó gracia durante una rueda de prensa.

Nadie dice que gobernar es tarea fácil, y es que entre las múltiples gestiones que deben realizarse día con día en el quehacer de la administración pública, poco margen queda para mantener una imagen divertida, en especial si las aspiraciones individuales escalan a niveles presidenciales.

Fue el pasado 5 de junio que durante una rueda de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Claudia Sheinbaum Pardo se atrevió a lanzar un pequeño chiste, el cual no causó el impacto esperado pues, pese a todo pronóstico, pasó completamente desapercibido, como si el intento de gracia no hubiera sucedido.

Tal fue la situación que durante el evento frente a la prensa, ni una risa provocó el atrevimiento. Fue tras una pregunta donde se le cuestionó su respuesta a aquellas personas que utilizan los recientes percances ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como la tragedia de la Línea 12 sucedida en mayo del 2021, como una estrategia de ataque político.

Frente a la intervención, la funcionaria expuso: “Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos destinando los recursos, estamos haciendo una inversión histórica en el Metro de la Ciudad de México y asumiendo la responsabilidad de la rehabilitación de la Línea 12 después de lo ocurrido”.

Fue ahí donde se le ocurrió soltar su “cómico” comentario”: “Es como ese chiste de una persona se cae y en lugar de volver en sí, volvió en no”, narró entre sonrisas. Dicho chiste pasó sin pena ni gloria, quedando relegado entre la información sobre los avances de la rehabilitación de la “línea dorada”.

Pero ahí no terminó todo. Durante ese mismo día que la mandataria recibió una serie de críticas, luego que aprovechó sus redes sociales para compartir un video en el que se le ve por las instalaciones del Metro, específicamente en la Línea 2.

“Buenos días. Hoy me subí a la Línea 2 del Metro para supervisar personalmente su funcionamiento. Estoy en contacto con Guillermo Calderón, director general del @MetroCDMX para continuar mejorando el servicio”, expuso la “corcholata” presidencial del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

No obstante, le llovió una serie de comentarios por lo que parecía ser un montaje pues, como denunciaron los internautas, dicho sistema de transporte parece estar vacío sólo cuando lo utiliza la titular del ejecutivo local.

“Así que chiste”, “Si cree que subiéndose para la foto es supervisar su funcionamiento, no esperemos que las cosas mejoren”, “Supervisar no es sólo ir como simple pasajera. Sea más seria en la encomienda”, “Se llama mantenimiento lo que falta y ese no se supervisa en los vagones”, fueron algunos de los comentarios.

La visita de la doctora Sheinbaum a la Línea 2 se dio luego de que un día antes se registrara una explosión derivada de un corto circuito en el tramo entre la estación Xola y Villa de Cortés, por lo que la mandataria aseguró que fue a “supervisar personalmente”.

Por su parte, cabe señalar que la reciente explosión en dicha línea del Sistema de Transporte Colectivo se suma a otra ocurrida días antes en la Línea 9, donde una falla eléctrica provocó otro incendio.

Así pinta el panorama para Shienbaum Pardo, quien es abiertamente una de las opciones para abanderar a Morena en los procesos electorales federales del 2024. No obstante, aún se disputa la candidatura con otras figuras del partido, entre quienes destacan Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López, secretario de Gobernación y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.

Además, cabe destacar que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una orden de tutela preventiva contra las “corcholatas” por incurrir en posibles actos anticipados de campaña, luego del “mitin informativo” que dicho partido organizó en Coahuila el pasado 26 de junio.

Por tanto, las figuras con aspiraciones presidenciales de Morena no podrán participar en eventos similares que puedan ser confundidos con acciones de promoción electoral.





