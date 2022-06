Santuario de las luciérnagas: cuánto cuesta disfrutar de este espectáculo de la naturaleza en Tlaxcala

Se trata de un fenómeno que solo ocurre en verano (Foto: Facebook / Santuario De Las Luciernagas Canto del Bosque, Nanacamilpa, Tlaxcala)

A través de un boletín el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) invitó a la población a vivir la experiencia luminosa en el Santuario Amigos del Bosque del municipio de Calpulalpan en Tlaxcala. El cual forma parte de un itinerario para los próximos 16 y 17 de julio llamado: Visita al fantástico Santuario de las Luciérnagas, en Tlaxcala , cabe destacar que las reservaciones cierran este próximo viernes 17 de junio.

En el recorrido se tiene programado arribar al santuario natural alrededor de las 6:40 horas de la tarde, horas antes del crepúsculo para internarse en el bosque al momento de que cae la noche y así apreciar la luminiscencia de los insectos.

“El paseo será guiado por el geógrafo Pedro Pascual López, quien explicará detalles de este asunto de la naturaleza para entenderlo y apreciarlo con plenitud y conocimiento pero, sobre todo, con respeto”, indicó el INAH.

Bosque del municipio de Calpulalpan en Tlaxcala (Foto: Facebook/ Santuario De Las Luciernagas Canto del Bosque, Nanacamilpa, Tlaxcala)

El instituto indicó que también se visitará Calpulapan y cerca de ahí, Hoyanca, un acantilado en forma circular. Esta visita será el 16 de julio antes de la visita al santuario de las luciérnagas. Al siguiente día se visitará el centro histórico de Tlaxcala y la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, joya del barroco poblano-tlaxcalteca.

El INAH también explicó un poco de este fenómeno que sin duda vale mucho la pena visitar, cabe destacar que este solo se presenta en verano. Durante el recorrido se ven cientos de esferas que flotan y vuelan en el aire, estas prenden por segundos sincronizados; se trata de los machos de los escarabajos lampíridos mejor conocidos como luciérnagas.

Las hembras se encuentran a tan solo milímetros del suelo, en la hojarasca y la hierba baja. Estas se mantienen estáticas y brillantes. “En espera de que algún macho las deslumbre con sus señales lumínicas para iniciar el apareamiento. En cuanto esto sucede, se apagan y en el bosque de oyamel quedarán las larvas que el próximo año interpretarán la fiesta de la vida, perpetuando su especie”, indicó el Instituto.

El espectáculo dura aproximadamente 3 horas (Foto: Facebook/ Santuario De Las Luciernagas Canto del Bosque, Nanacamilpa, Tlaxcala)

Muchos lugares ofrecen recorridos guiados a partir del 10 de junio y hasta el 14 de agosto que es el periodo en el que dura el apareamiento de las luciérnagas en el bosque de Nanacamilpa, Tlaxcala. Aproximadamente cuesta 350 pesos por persona; se ingresa a partir de las 18:00 horas, a las 19:00 horas se hace una familiarización con el ecosistema, una hora después se podrá disfrutar del avistamiento de luciérnagas, aproximadamente a las 23:00 horas termina el recorrido.

De igual manera, el INAH reiteró la importancia de caminar con cuidado para no pisar a las hembras y algunas recomendaciones como llevar impermeable pues suele llover y los insectos se aparean bajo la lluvia. Está prohibido usar sombrillas, linternas o prender la lámpara de los celulares o el flash de las cámaras ya que esto interrumpe la comunicación entre las luciérnagas.

El fenómeno que emiten las luciérnagas se llama bioluminiscencia (Foto:/ Facebook Santuario De Las Luciernagas Canto del Bosque, Nanacamilpa, Tlaxcala)

Es necesario realizar el recorrido en silencio, no tocar a las luciérnagas, no tirar basura, no comer o beber líquidos. Además es obligatorio utilizar ropa oscura; sin reflejantes o colores fosforecentes, llevar un par de zapatos extra para usarlo exclusivamente en el santuario, así como no usar repelentes contra mosquitos.

Cabe destacar que para visitar el santuario de luciérnagas se requiere reservar, puesto que es un fenómeno que se ve una vez al año hay mucha demanda de personas. Cerca del sitio se encuentran cabañas y hoteles de lujo, estos últimos van desde los mil 800 pesos por noche.

