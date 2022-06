Callo de Hacha atizó la crisis del PRI: “Qué manera tan indigna de morir”

Jorge Avilés, youtuber mexicano conocido como Callo de Hacha (Foto: Instagram/@callodehacha)

Jorge Roberto Avilés, conocido por Callo de Hacha, declaró sentirse triste por los resultados que obtuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la jornada electoral del pasado 5 de junio en la que se disputaron seis gubernaturas estatales.

“Estoy triste por el PRI. Qué manera de hacer mier** un partido que básicamente fundó al México actual. Qué manera tan indigna de morir. No manchen”, declaró el influencer.

Avilés Vázquez, conocido por su trabajo como comediante a través de la plataforma YouTube, así como por su programa Diario de Confianza, ha sido fuertemente criticado por sus opiniones poco populares.

En tanto, también ha recibido críticas por comentarios discriminatorios contra diferentes personas y sectores de la sociedad.

Tras la pasada jornada electoral, el youtuber comentó: “Lo más triste de todo es que todos sabíamos que tarde o temprano llegaría el final del PRI, lo que nunca imaginamos fue que su fin le llegaría siendo una sucursal del PAN”.

En las últimas horas el comediante reviró contra el papel que ha jugado el partido presidido por Alejandro Moreno desde 2019. “Aquí podemos ver al Quirino [ex gobernador de Sinaloa], que sigue muy triste porque Alito lo corrió del PRI. No para de llorar. De la risa”, comentó a través de Twitter luego de que el ex priísta entregó su carta como embajador de México al rey Felipe VI de España.

Asimismo, Callo de Hacha añadió que los resultados que obtuvo el tricolor aun en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) son lamentables: “El más vergonzoso de todos sus finales. Manuel Gómez Morín sonríe desde el cielo (o el infierno)”.

En el mismo canon, agregó: “Qué ironía que sea Alito el que se termine muriendo de hambre”.

Jorge Avilés nació el 22 de agosto de 1986 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Obtuvo el título en Negocios Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Educación Superior de Monterrey (ITESM) en 2008, en el plantel de Guadalajara, Jalisco.

Comenzó su carrera como comunicador en 2009 cuando empezó a escribir en un Blogspot. Al poco tiempo, cuando empezó a darse a conocer entre los internautas, se mudó a la Ciudad de México donde continuó su carrera como escritor en diversas revistas.

Se unió a la comunidad de Twitter en 2009, logrando tener a la fecha más de 480 mil seguidores, convirtiéndose en uno de los comunicadores digitales más influyentes en 2013 y 2014.

Hacia 2015 abrió su canal de Youtube individual; previamente había colaborado con el también youtuber Yayo Gutiérrez, así como con Chumel Torres en el canal No me Revientes.

En 2017 el influencer saltó a la radio con un programa en Radio fórmula nombrado Radio de Confianza. En dicha plataforma compartía contenido político, así como mesas de debate sobre tópicos de coyuntura. Su entrada en dicho medio llegó en sustitución del programa nocturno El Panda Show.

No obstante, en menos de ocho meses, el 10 de enero de 2018, la emisora confirmó la terminación del programa y la salida del aire de Jorge Avilés, siendo sustituido por Leonardo Curzio.

El autonombrado periodista ha sido criticado por usuarios en redes sociales debido a sus ácidas opiniones, así como por presumir su estilo de vida, su vestimenta y sus viajes al tiempo que juzga y estigmatiza a otras personas.

