8 puntos clave para considerar antes de contratar un seguro

La Condusef dio a conocer una serie de recomendaciones. Foto: Pixabay

Seguros de auto, vida, gastos médicos mayores y muchos otros son contratados por los ciudadanos como una manera de protección a sus pertenencias, o incluso a su persona en caso de enfermar.

Sin embargo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que se deberán tomar en cuenta diversas características al adquirir uno de estos productos y con el fin de no resultar con alguna afectación.

De acuerdo con la Condusef, algunas personas han expresado diversos problemas al comprar un seguro. Por lo que afirmó que la mayoría de las veces el conflicto radica en la claridad o falta de información.

A continuación daremos a conocer algunas recomendaciones que se deberán de tomar en cuenta antes de contratar un seguro.

Se deberán considerar todos los puntos antes de contratar un seguro. (Foto: Pixabay)

¿Cuáles son?

1.- Conocer la cobertura del seguro

En este punto se tendrá que analizar los riesgos que cubre y qué es lo que se está asegurando. El usuario tendrá el derecho de aclarar todas sus dudas, además de que no puede ser obligado a contratar un producto que no desea o del cual no tiene total claridad de sus alcances y limitaciones.

2.- Preguntar el costo real.

Según la Condusef, algunas compañías hacen cargos fraccionados, que aparentemente son muy económicos, pero al sumar todos los pagos durante un año, es posible que se pague una prima por arriba del precio promedio del mercado.

Lo recomendable es comparar con seguros similares y decidir después cuál es la compañía que se requiere.

3.- Exigir la documentación contractual

Las personas que realicen la compra de alguno, tendrán derecho a que se les entregue la documentación contractual, pues en ella se encuentra la descripción detallada del seguro contratado, sus exclusiones y en qué casos se puede aprovechar.

4.- Verificar el contrato

Será impredecible verificar que el contrato contenga todos los beneficios que fueron ofrecidos, ya que en caso de reclamación, solo los que estén por escrito podrán ser reclamables.

5.-Conocer la vigencia del seguro

Será importante conocer el tiempo por el que se está contratando este seguro, pues algunos eventos tienen periodos de espera para hacer efectiva la reclamación de la suma asegurada.

6.- Verificar que cubra las necesidades

Hay seguros que manejan el pago deducible, que en caso de un siniestro, son erogaciones que se deben realizar de forma adicional. Además de que cada compañía cobra diferentes porcentajes, por lo que lo ideal será preguntar si realmente cubre las necesidades.

La Condusef dio a conocer un número telefónico para cualquier duda. (Foto: Pixabay)

7.- Considerar el tiempo de cancelación

En este caso, se dio a conocer que muchos seguros se cargan automáticamente a una tarjeta de crédito o facturación de otros servicios comerciales. En caso de cancelación, aunque se solicite en una fecha, la anulación del servicio se verá reflejada hasta el siguiente período.

8.- Tener en cuenta los requisitos

Todas las aseguradoras deberán informar cuáles son sus teléfonos y requisitos en caso de cualquier situación o reclamación que se requiera.

Para cualquier duda o información adicional, la Condusef puso a su disposición un número telefónico que es: 01 800 999 80 80. También podrá visitar la página de internet www.condusef.gob.mx, así como sus redes sociales, que son: Twitter: @CondusefMX y Facebook: CondusefOficial.

SEGUIR LEYENDO