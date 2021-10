Crédito INVI: cuáles son los criterios para poder acceder al Programa de Vivienda Conjunto de cero intereses

Algunas personas podrán recibir el financiamiento. (Foto: Pixabay)

Luego de que se dio a conocer cuáles son las personas que tendrán preferencia al solicitar un crédito del Instituto de Vivienda (INVI), en este espacio revelaremos también los esquemas que maneja el gobierno de la Ciudad de México para dar acceso al Programa Vivienda en Conjunto.

Hay que recordar que el Programa de Vivienda en Conjunto sirve para poder adquirir un financiamiento con cero intereses.

De acuerdo con información del gobierno que dirige Claudia Sheinbaum, para acceder al Programa de Vivienda en Conjunto se deberá analizar el núcleo familiar de los interesados, en condiciones de pobreza, vulnerables o que habiten en lugares de riesgo, en la Ciudad de México.

Para ello, deberán aplicar un estudio socioeconómico, donde comprobarán la información y validarán la solicitud.

Después la solicitud será sometida al Comité de Financiamiento para la aprobación del crédito bajo algunos esquemas.

¿Cuáles son los principales criterios para acceder al crédito?

*Los créditos que autoriza el INVI se otorgarán por capacidad de pago del solicitante, con el fin de completar el financiamiento que el beneficiario requiere, o por líneas de financiamiento.

*Las ayudas de beneficio social también se aplican como apoyo para pago de renta, por acuerdo expreso del H. Consejo Directivo, en beneficio de familias que tienen que abandonar sus unidades de vivienda para dar paso a la construcción de las nuevas o viven en condiciones de alto riesgo y no están capacitados para afrontar el pago del sitio donde se alojarán en tanto se les dota de una nueva vivienda.

*Se dará prioridad a aquellos que se ubiquen en las siguientes posiciones:

-Madres o padres solteros con dependientes económicos.

-Jefas de familia con dependientes económicos.

-Adultos mayores.

-Indígenas.

-Personas con capacidades diferentes.

-Habitantes de vivienda en alto riesgo.

*Cuando el suelo proviene de un predio expropiado, las personas que habitan el predio son automáticamente beneficiadas con un crédito de vivienda.

*En caso de que los solicitantes formen parte de una organización social, el representante de la misma es quien presenta la solicitud de crédito ante el Instituto.

*Si se trata de un solicitante particular, que no cuenta con apoyo de alguna organización social, la solicitud se presenta en la Oficina de Bolsa de Vivienda, ubicada en Canela No. 660, P.B., colonia Granjas México, delegación Iztacalco, C.P.08400.

Para mayor información los ciudadanos podrán visitar la página oficial del INVI. Click Aquí.

En algunos casos se podrán otorgar créditos bajo los siguientes criterios:

*En caso de que el ciudadano tenga 64 años de edad y no cuente con ingresos propios, entonces deberán contar con un deudor solidario, quien, en su caso, será responsable del pago del crédito.

*Para el solicitante que cuente con ingresos propios y tenga 64 años de edad, también deberá tener un deudor solidario. No se considerará el ingreso del deudor solidario en la corrida financiera.

El deudor solidario es la persona física que cuenta con recursos económicos suficientes para absorber solidariamente las obligaciones de pago del acreditado.

El trámite podrá realizarse de manera presencial, luego de una serie de requisitos y de haber aplicado el estudio socioeconómico.

