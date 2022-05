Qué automóviles sí circulan este jueves 5 de mayo

Se suspendió el programa Doble Hoy No Circula (Foto: Cuartoscuro)

El alto nivel de concentración de ozono en el ambiente del Valle de México propicio a que autoridades declararan la fase 1 de contingencia ambiental, no obstante, tras dos días en los que la calidad del aire se mantuvo en la escala de mala y muy mala, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a partir de las 20:00 horas del pasado miércoles quedó suspendido dicho imprevisto y con ello, el programa Doble Hoy No Circula.

Dicha decisión se tomó debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que se establecen para dar por concluida la contingencia y motivada por la perdida de intensidad del sistema de alta presión sobre el Valle de México y a partir de hoy se ha desplazado hacia el Golfo de México, favoreciendo mayor ventilación y provocando una mejor dispersión del ozono.

Como se vino anunciando los días anteriores, para reducir las emisiones de contaminantes se redobló el Hoy No Circula, no obstante, con la suspensión de la contingencia ambiental el día de ayer, dicho programa volverá a la normalidad y los vehículos podrán transitar de forma habitual en el Valle de México.

El programa Hoy No Circula volverá a la normalidad (FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

De este modo, gracias a las favorables condiciones meteorológicas que disiparon la contingencia ambiental, en el Valle de México podrán circular los vehículos con las siguientes características:

-Hologramas de verificación 1 y 2 con engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6

-Hologramas de verificación 1 y 2 con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8

-Hologramas de verificación 1 y 2 con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4

-Hologramas de verificación 1 y 2 engomado azul y terminación de placa 9 o 0

- Todos los vehículos con holograma 0 y 00 quedan exentos del programa Hoy No Circula

De acuerdo con el mencionado programa de movilidad y regresando a su aplicación habitual, este jueves no podrán circular en el Valle de México únicamente aquellos vehículos que cuenten con holograma 1 y 2 con engomado verde y cuya matrícula termine en 1 o 2.

El programa Hoy No Circula redobla esfuerzos mientras se declare contingencia ambiental (Foto: Cuartoscuro)

El Doble Hoy No Circula se presenta como un redoble de esfuerzos del programa de movilidad original, cuya intención es disminuir las emisiones de contaminantes en la Ciudad de México y Área Metropolitana para mitigar las contingencias ambientales que suele a travesar la zona centro del país.

No obstante, el programa Hoy No Circula ya lleva un par de años implementándose en las 16 alcaldías de la capital mexicana y en al menos 18 municipios del Estado de México, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Cabe mencionar que aunque el Hoy No Circula es permanente, en casos de contingencia ambiental la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) ha establecido modificaciones que aplican a dicho programa en caso de se presenten altas concentraciones de contaminantes en el ambiente del Valle de México, de este modo cuando se activa la fase preventiva dejan de circular 50% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal, mientras que cuando se declara fase 1 se suspende la circulación de el 20% de los hologramas “00″, “0″ de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma “1″ y el 100% de los hologramas “2″.

Autoridades invitan al uso de vehículos que no emitan contaminantes (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Pese a que la contingencia ambiental ya fue suspendida en el Valle de México y los automovilistas pueden circular de forma habitual, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recordó a la ciudadanía que nos encontramos en temporada de ozono, donde la intensidad y el desplazamiento de los sistemas meteorológicos de alta presión cambian de manera continua, lo que puede originar nuevos incrementos en la concentración de contaminantes.

Por ello, la dependencia invitó a la población a que evite, en la medida de lo posible, el uso del automóvil, con el objetivo de contribuir a la disminución de emisiones y minimizar el riesgo de que el jueves 5 de mayo se alcancen nuevamente niveles de Mala a Muy Mala calidad del aire. Lo anterior, dado que aún prevalecen las condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes.

