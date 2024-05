Modelo de Onlyfans muestra su nobleza: regala muñeca a niña de escasos recursos por el Día del niño

La niña agradeció por el regalo al darle un fraternal abrazo a la modelo de Onlyfans. (TikTok @FergieVargasoficial)

Uno de los objetivos principales del Día del Niño en México es celebrar y reconocer los derechos de los niños, así como fomentar su bienestar y felicidad. Esta celebración busca resaltar la importancia de la infancia y promover el respeto hacia los derechos de los infantes, incluyendo el derecho a la educación, la salud, la protección y el juego.

Es por ello, que la modelo de Onlyfans Fergie Vargas hizo la labor del día al traer alegría a una niña de escasos recursos, quien desgraciadamente no pudo tener un regalo este 30 de abril.

En el video viral publicado en TikTok, la guapa mujer aparece con una enorme bolsa negra, el cual contenía algunos juguetes para niño y niña, por lo que al acercarse a una pequeña le hizo el siguiente cuestionamiento: “Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Andas vendiendo hoy?”.

La pequeña sin ninguna pena le dijo a la modelo que se encontraba bajando para ayudar a su padre, debido a que no tuvo clases en la escuela.

Niña de escasos recursos recibe una muñeca en el día del niño

La guapa modelo sorprendió a la menor de edad al darle un regalo. (TikTok @FergieVargasoficial)

Posteriormente, la influencer saca una muñeca de su bolsa negra para regalársela a la niña, quien emocionada de ver el juguete casi llora debido a que nadie la había felicitado por el día del niño y mucho menos haya recibido un hermoso presente.

“Te traigo un regalito, una hermosa muñeca. O agarra lo que tú quieras de la bolsa”, dice la modelo de Onlyfans a la pequeña que eligió un juego de cosméticos y una muñeca.

Fergie Vargas se volvió viral al regalar juguetes a una niña de escasos recursos por el día del Niño. Crédito: Tiktok / Fergie Vargas

“De verdad Fergie me caes muy bien y me agrada mucho tu contenido y se que hiciste feliz a muchos niños por esa buena acción que hiciste”; " hermosa eres pero si ahí hubo algo que no me gustó ese señor que le ofreció su producto no lo pago”; ”ayudemos al señor banda vieron como regalo lo que estaba vendiendo?”; el lo hizo sin saber que había cámaras, ahora imaginen lo que hará cuando no lo vemos, bendiciones”, fueron algunas de las reacciones en el video viral de casi medio millón de reproducciones.