Cibernautas invaden las redes con memes por sismo en Veracruz

Luego del temblor presenciado la mañana de este jueves con magnitud de 5.7 grados con epicentro en Veracruz, usuarios de Twitter, Facebook e Instagram publicaron su experiencia con diversos memes, volviendo viral el #Sismo. Desde la imagen del tradicional bolillo “pal susto”, hasta el mensaje “Amanecimos bravas eh”, fueron algunos de los memes más usados.

Incluso dados los recientes acontecimientos entre Rusia y Ucrania se presentaron mensajes como Pensé que ya nos estaban bombardeando o El planeta Tierra ya se pronunció por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Otros cibernautas comenzaron con la comparación entre los meses de Marzo y Septiembre, pues se considera este último como el mes de los sismos, por los pasados siniestros ocurridos el 19 de septiembre de 2017.

Aunque muchos de estos memes ya han sido utilizados en temblores pasados, la creatividad de los usuarios no tiene barreras, pues se presentaron imágenes nuevas con diversas referencias de series, caricaturas, películas, como también de la conferencia matutina que se llevó a cabo esta mañana, la cual también fue interrumpida, pues el Presidente salió rápidamente del salón del Palacio Nacional mientras que los periodistas que acudieron a la conferencia se mantuvieron en el mismo lugar donde se encontraban.

Son infinidad de reacciones que se han presentado a lo largo de este jueves, pues si eres residente de México cada vez que se activa la alerta sísmica lo más probable es que pasen imágenes catastróficas por la mente de la mayoría de los internautas, sin embargo, no hay mejor desahogo para aminorar el temor que crear memes y así pasar un mejor rato; aquí te dejamos algunos si es que aún no los has visto:

Según los reportes preliminares el sismo de este jueves ocurrió a las 8:40 am con una magnitud de 5.7 grados en la escala de Richter, con una ubicación de 2 kilómetros al sureste de La Isla, Veracruz. La latitud fue de 18.02 y la longitud -95.51 y Pf de 10 kilómetros.

En tanto a los ciudadanos, confirmaron que la alarma sísmica los impulsó a evacuar rápidamente el lugar donde se encontraban y posterior a esto reanudar sus actividades escolares o laborales, de igual manera, entre las primeras acciones realizadas por los civiles, fue contactar a sus familiares y amigos para asegurar su bienestar luego del temblor, además de postear los memes ya antes mencionados, en redes sociales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, informó que tras el sismo cinco helicópteros del agrupamiento de Cóndores despegaron de su base en la Alcaldía Venustiano Carranza, para así realizar su protocolo de revisión. Además, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, informó que debido al sismo se realizó el protocolo de revisión de estaciones en la red que posteriormente fue reanudada de manera normal.

(Foto: Twitter/@MetroCDMX)

También, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, informó que debido al sismo diversos edificios de la Ciudad de México, fueron evacuados de acuerdo a las indicaciones de Protección Civil. Además destacó que “no hay ningún daño y todo está bajo control” en la Ciudad.

Hasta el momento las autoridades no han pronunciado que haya afectaciones o personas heridas, incluso la mayoría de las personas destacaron que no sintieron el movimiento telúrico, por lo que fue considerado como un temblor que “no se percibió con fuerza”. Sin embargo, seguirán en revisión diversas líneas en diferentes partes de la Ciudad de México.

De igual forma, las autoridades de Veracruz destacaron que no se han presentado daños o heridos, pues el movimiento telúrico fue presenciado por alrededor de 20 segundos, lo que obligó a que los veracruzanos a salir rápidamente a las calles para así ponerse a salvo.





