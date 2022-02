Quiénes fueron los primeros esposos de Elba Esther Gordillo

Elba Esther Gordillo fue considerada una de las mujeres más poderosas de México (Foto: Archivo)

La noticia de que Elba Esther Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), contraerá matrimonio con su abogado ha dado mucho de que hablar. Ante ello surgió la interrogante de quién ha ocupado el corazón de la ex funcionaria.

Se tiene entendido que el primero esposo de Gordillo fue Arturo Montelongo Martínez, quien era doce años más grande que ella y fungió como su maestro de Geografía en la escuela Belisario Domínguez, la cual se encuentra en el centro de su natal Chiapas. Sin embargo, el fin de su relación se debió por su muerte en 1964.

Luego de haber contraído matrimonio en la iglesia en Comitán, sólo un año después de la unir su vida con su profesor, la ex lideresa del SNTE dio a luz de su primera hija Maricruz Montelongo Gordillo, el 22 de febrero de 1663, un año antes de que la vida de Montelongo Martínez cesara. De acuerdo con el periodista Alberto Tavira, Arturo sufrió una insuficiencia renal terminal, originada por una infección, por lo cual tuvo que ser sometido a un trasplante de riñón, mimos que se lo donó Gordillo, sin embargo la tecnología de la época no les permitió darse cuenta que no eran compatibles.

La segunda hija de Gordillo falleció cuando ella estaba dentro de prisión (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Tiempo después de su pérdida, Elba Esther consiguió un empleo en una escuela en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, pero ante un salario bajo, su viudez y tras haberse convertido en mamá primeriza, los periodistas Arturo Cano y Alberto Aguirre en la biografía Doña Perpetua. El poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo, “para completar el gasto, por las tardes Elba trabajaba en un hotel de Sullivan en la Ciudad de México donde obtenía, en los buenos días, hasta 500 pesos de propinas”.

Fue hasta 1970 cuando conoció a al también profesor Francisco Arriola Urbina quien entonces trabajaba en el SNTE y sólo un año más tarde contrajeron nupcias. La pareja decidió separarse en 1972. Producto de este matrimonio nació su segunda hija Mónica Tzasna Arriola Gordillo. Lamentablemente perdió la vida a los 44 años siendo senadora, cuando Gordillo se encontraba dentro de prisión en 2016. Por su parte, la vida de Arriola Urbina llegó a su fin en junio de 2017.

El periodista Salvador García Soto fue quien reveló en su columna de El Universal, que la boda en el civil con su joven abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez será el próximo viernes 11 de febrero, y por la iglesia el sábado 12, ambas en el estado de Oaxaca.

Elba Esther se casará con su abogado (Foto: Twitter/@RuidoEnLaRed)

Además, al enlace matrimonial asistirán al menos 150 personas, entre ellos Alfonso Romo, el ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por su parte, las autoridades locales no han confirmado ni rechazado que se vaya a realizar el evento social.

Cabe mencionar que Lagunas Gutiérrez, originario de Guerrero, fue quien la ayudó en su proceso judicial tras haber permanecido presa por 5 años, acusada de delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, los cuales le fueron anulados en 2018 por un juez ante la falta de pruebas en su contra.

Incluso, su futuro marido también fue candidato a diputado federal por Redes Sociales Progresistas (RSP), un partido político creado para competir en las pasadas elecciones intermedias de 2021, dirigido por su yerno Fernando González Sánchez y su hija mayor; sin embargo, no obtuvo la votación mínima por lo que perdió su registro.

SEGUIR LEYENDO: