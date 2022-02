Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

Tomás Tovar Rascón fue conocido en el mundo del entretenimiento, la música y los narcocorridos como Tito Torbellino, quien compuso algunos de los más potentes y polémicos temas dedicados a los capos del crimen organizado en México.

Torbellino nació el 24 de mayo de 1981 en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, pero entre familia oriunda de Ciudad Obregón, Sonora, y desde muy pequeño se dejó llevar por su vocación de cantante.

En 2002 abandonó sus estudios de secundaria y tomó la decisión de componer música norteña para vivir del entretenimiento para siempre; a los 15 años aprendió a tocar el acordeón y así escribió sus primeras canciones.



A lo largo de su carrera se dedicó a escribir sobre variados temas, pero aquellos que le dieron fama a nivel nacional fueron sus polémicos narcocorridos, gracias a los cuales llegó a engrosar las filas de Sony Music.

Tovar realizó canciones dedicadas a Pedro Valenzuela Meza, cabecilla de Los Ántrax; a Alfredo Beltrán Guzmán, de la dinastía de los Beltrán Leyva; a Los Canelos, quienes peleaban la plaza en Durango; a Joaquín el Chapo Guzmán, entre otros.

Sin embargo, estos temas también lo centraron en la polémica, pues se llegó a decir que tenía nexos con el narcotráfico, o que era el compositor oficial de alguno de ellos, pero nunca se presentaron pruebas.



Tito Torbellino supuestamente predijo su asesinato

En el año 2013 apareció en el mercado el disco de Tito Torbellino XII, titulado No eres tú, ahora soy yo, editado post mortem por OMG Records en 2015. Aunque pudiera ser un disco más, contiene en su interior una canción clave en su carrera y su leyenda.

La reedición cuenta en su tercera canción el tema Al que se animó con banda sinaloense, a diferencia de otras de sus canciones al puro estilo del corrido norteño.

A las pocas horas de su asesinato, circuló por las redes sociales una macabra teoría. El cantante supuestamente presentía su asesinato, por lo que se compuso un corrido épico lírico en el que narra el momento en que lo acribillan.

“Si me matan a balazos, quiero morir con valor, aunque mi cuerpo quede echo pedazos, pero contestando me conformo yo. Si muriera por no ser sincero ni me entierren por favor, pero si muero porque defiendo lo que es mío y tengo, háganme un favor...”, cantó el popular compositor.



Esa última línea continúa con las supuestas instrucciones para sus amigos y familia, a quienes pide que su asesinato no quede impune, y si es necesario, recurrir a una violenta venganza con plomo y derrame de sangre: ojo por ojo...

“Que retumbe en el cuerno la lumbre, hasta que derrumbe al que me mató”, pidió Tito Torbellino al momento de interpretar el tema.

El homicidio de Tito Torbellino

El cantante asistió el día 29 de mayo de 2014 a un restaurante en Ciudad Obregón, Sonora, conocido como RED, ubicado entre las calles de Guerrero, California y Quintana Roo; en lugar estaba con algunos empresarios que se dieron cita para pasar un buen rato.



La tarde de comida se convirtió en una historia de terror cuando un comando de aproximadamente seis hombres utilizaron armas calibre 9 milímetros para disparar en contra de los comensales.

De acuerdo con la Procuraduría de Sonora, el ataque fue contra Tovar, quien recibió repetidos impactos de bala. El grupo de sicarios huyó inmediatamente de la zona de los hechos.

Al lugar llegaron agentes de la Policía local, quienes trasladaron al cantante hasta el Hospital General de la Ciudad, pero el camino se confirmó su asesinato por arma de fuego.

En ese instante fue trasladado al servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado; ahí pasó toda la noche y al día siguiente lo trasladaron a Phoenix, en el país vecino del norte.



El entierro de Tito Torbellino

Su entierro, tal y como lo pidió al momento de componer el mencionado corrido, estuvo lleno de sus amigos, familiares y la gente a lo largo de su carrera lo acompañaron en su vida y carrera. Claro que no podría faltar la banda norteña interpretando algunas canciones.

Incluso lo despidieron entre cánticos a ritmo de Al que se animó, donde al filo del tema, envió también una despedida para sus hijos, y para su madre, a quien le pide que no guarde rencor contra sus enemigos.

“Ahí les dejo unos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón. A mi madre le pido de encargo que no guarde algo en su corazón, y como ya se los repetí quiero ver morir al que se animó”.



Aunque se dijo durante algún tiempo que Sajid Emilio Quintero Navidad, primero de Rafael Caro Quintero fue la mente maestra detrás del asesinato de Tomás Tovar Rascón, la muerte del cantante quedó impune. El Cadete, como lo conocían en el mundo criminal, se entregó a la DEA en 2017 en busca de un acuerdo.

También fue señalado el grupo de los Beltrán Leya, pues a pesar de que les compuso canciones, la lucha contra el Chapo habría terminado por alcanzar al cantante sin deberla ni temerla.

Por ser visto como apoyo al Cártel del Sinaloa, y haber estado en un restaurante de territorio contrario, el Trinidad Olivas Valenzuela, alias el Trini, presuntamente lo habría mandado asesinar.

Sin embargo, el señalado como responsable fue un criminal llamado Carlos Montes Pacheco, quien fue asesinado también al poco tiempo del crimen, en la misma ciudad, supuestamente cumpliendo con la profecía.

