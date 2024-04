Miguel Herrera dejaría la dirección técnica de Xolos tras fracaso en el Clausura 2024

Miguel Herrera quedó fuera de la dirección técnica de Xolos (Foto: Cuartoscuro)

El Clausura 2024 fue uno de los peores torneos que ha tenido Miguel Herrera desde que se convirtió en director técnico, con los Xolos de Tijuana terminó en la posición 16 con apenas 14 puntos, además el equipo pagó la multa del cociente por los resultados que obtuvo desde que el Piojo llegó a la dirección técnica del club.

Tras el rotundo fracaso del equipo de Miguel Herrera, la directiva de los Xolos le habría dado las “gracias”, ya no será más entrenador del equipo. Este 30 de abril surgió el reporte de que el conjunto de Tijuana habría llegado al acuerdo de terminar su relación laboral con el Piojo, para buscar un nuevo técnico para el Apertura 2024.

Después de un año y medio en el club, la Jauría despidió al Piojo Herrera. Según reportes de León Lecanda, de ESPN, es definitiva la salida de Herrera. Una vez más el experimentado técnico se quedó sin club y sumó uno de los más grandes fracasos en su carrera como entrenador.

De acuerdo con lo que reportó el periodista de ESPN, la decisión fue tomada esta semana y hoy 30 de abril el técnico se despediría del club, por lo que a partir de este momento es agente libre de cara al Apertura 2024.

La directiva de Xolos buscará un nuevo director técnico para el Apertura 2024 tras la salida de Miguel Herrera (X/ @Xolos)

Su salida se dio en buenos términos, pese a los resultados con los que dejó el equipo, la directiva encabezada por Jorge Hank Inzunza habría charlado con él y llegaron al común acuerdo de no seguir con el proyecto del Piojo Herrera en Xolos.

Hasta el momento, el equipo no ha emitido algún comunicado oficial al respecto de la situación de su director técnico, según León Lencada será en cuestión de tiempo para que hagan oficial su salida de la institución.

¿Miguel Herrera ya sabía que no seguiría en Xolos?

Antes de que se filtrara el anuncio de la directiva de Tijuana, el propio Piojo Herrera ya había adelantado detalles de su carrera en el futbol mexicano, y dejó entrever que ya no estaría más en el banquillo de los de Tijuana.

Los Xolos de Tijuana le dieron las gracias a Miguel Herrera tras un pésimo Clausura 2024 (Foto: Cuartoscuro)

En una reciente entrevista que ofreció el propio Piojo Herrera para Caliente TV, el estratega mexicano confirmó que ya no seguiría al frente de los Xolos de Tijuana para el Apertura 2024, aunque en el momento de la entrevista no reveló cuándo se hará oficial, sí confirmó que él y su cuerpo técnico ya no trabajarán más con la escuadra fronteriza.

Aclaró cuáles fueron los términos de salida, descartó que haya salido en malos términos pese a la situación en la que dejó el club en la tabla del cociente. Pero, reveló que la falta de victorias y los pocos puntos que sumó en los torneos sí fueron argumento para que la directiva le diera las gracias.

“Me citó Jorge, estuvimos platicando y ahí de común acuerdo decidimos que yo me hiciera a un lado para que él pudiera proyectar algo para su equipo. Jorge tenía la idea que yo me quedara hasta 2026, yo también tenía muchas ganas de estar más tiempo aquí con ellos, no hubo resultados. Esto se corta por esto”, expresó.

A lo largo del torneo, el Piojo fue cuestionado sobre los resultados que estaba teniendo con el equipo. Expresó su frustración ante la serie de empates y derrotas que habían caracterizado su tiempo con Xolos, destacando la ausencia de una secuencia de juegos que les permita asegurar victorias.

La afición también llegó a mostrar su inquietud sobre el desempeño del club, incrementando la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores para que encuentren el camino hacia el éxito, incluso en algunas ocasiones se enfrascó con los fanáticos que pedían su salida.