Narcomantas contra Cuauhtémoc Blanco: gobierno de Morelos tiene en la mira a sospechosos

Autoridades de Morelos ya apuntan sobre sospechosos de las narcomantas en que se vincula al gobernador Cuauhtémoc Blanco por presuntos nexos con el Comando Tlahuica, identificado como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

De ahí que que el ejecutivo estatal presentará una denuncia la próxima semana ante la Fiscalía General de la República para que todos los funcionarios de cualquier nivel en Morelos sean investigados por denuncias de nexos con el crimen organizado y el resto de delitos que enfrentan en las instancias locales se atraigan a nivel federal.

José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, añadió que se tienen indicios sobre quienes pudieron colocar los narcomensajes en que se implica al exfutbolista. Y aunque ya está seguro de quien ordenó distribuirlas, se reservó el nombre por falta de evidencias.

“Algunas mantas estamos casi seguros de quien fue, sin embargo no me atrevo a dar el nombre porque no tengo las pruebas suficientes”, reconoció en conferencia.

El almirante en situación de retiro se quejó de que la Fiscalía de Morelos no ha proporcionado avances sobre las indagatorias de las lonas que son entregadas a instancias ministeriales. Además, sugirió que las personas que las han puesto conocen de la distribución de cámaras de videovigilancia, con lo cual pueden retirarse sin mayores problemas y sin que queden registrados.

Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno, comentó que los sospechosos son actores políticos del pasado que hicieron pactos con la delincuencia organizada. Y como Cuauhtémoc Blanco se ha negado a esas relaciones, ahora se desató una guerra sucia en su contra.

También acusó que el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez y el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, están supeditados a Graco Ramírez, ex gobernador del estado que los propuso en su momento y siguen en funciones con Cuauhtémoc Blanco.

