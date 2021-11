Buen Fin 2021: consejos para utilizar responsablemente la tarjeta de crédito

Se espera que el evento comercial deje una derrama económica de 239,000 millones de pesos (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Según lo anunciado por la Secretaría de Economía (SE) y por José Héctor Tejeda Shaar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), la onceava edición de descuentos, popularmente conocida como “El Buen Fin”, se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre y se espera que el evento comercial deje una derrama económica de cerca de 239,000 millones de pesos.

A diferencia de las jornadas anteriores, esta ocasión el programa operará en todos los municipios del país con el fin de integrar a los pequeños empresarios y reforzar la dinámica en los centros comerciales de las 32 entidades federativas. Además, Tejeda Shaar explicó en conferencia de prensa, que el objetivo del Buen Fin 2021 será incentivar la recuperación económica tras los meses de confinamiento a causa del COVID-19.

Pese a que miles de mexicanos ya están pensando en las compras que van a realizar, varios especialistas han señalado que comprar en el Buen Fin puede resultar contraproducente debido a los niveles de endeudamiento que pueden derivar de un mal uso de tarjetas de crédito y pagos a meses.

Con el fin de evitar caer en excesos al momento de comprar, es imprescindible que los consumidores planifiquen responsable y anticipadamente las compras de aquellos productos o servicios que realmente necesiten. También será importante que administren bien sus gastos para no desestabilizarse financieramente a causa de los descuentos.

- Utiliza herramientas para comparar precios y elige la mejor opción. Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que desarrolló una herramienta para que los usuarios tengan la facilidad de comparar artículos sin salir de casa.

Se trata de “Quién es quién en los precios”, un sitio web en el que los consumidores podrán realizar búsquedas de diversos artículos, comparar sus precios, disponibilidad en tienda, promoción y compararlo con otros iguales o similares con el objetivo de tomar una decisión más inteligente.

- Piensa con anticipación, en cuánto vas a gastar y para qué. El titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), siguiere que antes de comprar algo, los consumidores deberán formular un presupuesto que no exceda el 30% de su ingreso mensual, así como fijar un límite de gastos para que el estado de cuenta mensual no te sorprenda y recuerda no comprar más de lo que puedes pagar.

- No olvides las fechas importantes de la tarjeta de crédito. Es imprescindible conocer la fecha exacta de corte y la fecha límite de pago de tu tarjeta, ya que en caso de no hacerlo, la institución bancaria podrá cobrarte intereses por cada día que no pagues tu deuda. En este sentido, se recomienda realizar todos los pagos con anticipación para evitar endeudamiento y tener un mejor disfrute del crédito.

- Revisa cuidadosamente los términos y condiciones de los establecimientos en donde estás comprando y también de tu tarjeta de crédito. Pon atención a aquellas promociones que sean muy atractivas a primera vista, ya que las especificaciones pueden incluir un interés muy alto y podrán generarte deudas innecesarias.

Para la edición 2021, la Profeco desplegará un operativo con más de mil funcionarios que apoyarán a los consumidores durante la jornada de ofertas, quienes también operarán mediante atención telefónica y módulos instalados en todo el territorio nacional.

