Claudia Sheinbaum rechazó promoción de programas sociales con fines electorales

Claudia Sheinbaum negó que la entrega de apoyos sociales se haga con miras a las elecciones presidenciales del 2024 (Foto: CDMX)

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), negó que la entrega de apoyos sociales, tanto a adultos mayores como a estudiantes de familias pobres, se haga con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

Luego de ser cuestionada sobre si la entrega de tarjetas con apoyos es un acto de proselitismo rumbo a las elecciones presidenciales, la mandataria capitalina advirtió que “no se trata de cambiar un apoyo por un voto”, pues aseguró que los programas sociales que brinda su administración son para el beneficio de la gente y no con esa intención.

“Que no se hagan bolas, no se trata de cambiar un apoyo por un voto, jamás haríamos eso sí siempre luchamos contra eso. Lo que nosotros buscamos es el bienestar de la población”

Sheinbaum aseguró que los programas sociales que brinda su administración son para el beneficio de la gente (Foto: CDMX)

Durante su participación, la jefa de Gobierno sostuvo que los programas sociales implementados por la Cuarta Transformación son un derecho, por lo que no pueden ni deben ser vistos como una moneda de cambio para obtener votos, ya que “de lo que hablamos es de derechos para el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad”, a diferencia del pasado, dijo, que eran programas electorales.

Asimismo, resaltó que los programas fueron “durante mucho tiempo” un cambio por dinero y por votos, por lo que ahora su administración busca generar derechos para los habitantes, con el fin de establecer bienestar y mejorar la calidad de vida.

“Entonces eran programas electorales; aquí lo que nosotros creamos son derechos esa es la gran diferencia, por eso decimos que los derechos sociales llevan al bienestar y el bienestar lleva a la paz, a disminuir desigualdades, a la posibilidad de tener justicia social y, por lo tanto, disminución de las violencias e inseguridades en nuestro país y en particular en nuestra ciudad”, expresó.

La mandataria resaltó que los programas fueron “durante mucho tiempo” un cambio por dinero y por votos (Foto: Twitter@Claudiashein)

Y añadió: “Cuando hablamos de un derecho, no lo cambiamos por un voto, lo que abrimos son derechos para el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad. Estamos dando un apoyo para la economía familiar de todas las niñas y todos los niños y sus familias que acuden a las escuelas públicas porque creemos en la escuela pública, porque queremos que sea la mejor escuela de todas, no porque no queramos que haya escuela privada, qué bueno que la haya”.

Además, en rueda de prensa Claudia Sheinbaum anunció que en noviembre recorrerá las 16 alcaldías para instalar los gabinetes de seguridad, de forma independiente a la decisión que tomen las alcaldesas y los alcaldes sobre su participación en ellos.

“Se está trabajando con los 16 alcaldes y alcaldesas, algunos han decidido no participar de manera diaria, pero de todas maneras vamos a hacer, yo creo que a mediados de noviembre, una visita a las alcaldías para instalar los gabinetes de seguridad”, informó Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum anunció que en noviembre recorrerá las 16 alcaldías para instalar los gabinetes de seguridad (Foto: CDMX)

Aclaró que en el caso de que los alcaldes o alcaldesas no quieran participar, “pues es su propia responsabilidad”, sin embargo, indicó que todos los ediles han señalado su disposición para participar, no obstante, algunos indicaron que asistirán solo un día a la semana.

“Algunos solamente quieren ir un día a la semana, han establecido que no irían todos los días. De todas maneras, los gabinetes se van a llevar a cabo y es una invitación a las 16 alcaldías, alcaldes, alcaldesas, a que se sumen a esta presencia diaria”, detalló la mandataria capitalina.

