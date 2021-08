Segob decretó Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Tlaxcala

Familias de víctimas de feminicidio han denunciado los obstáculos para acceder a la justicia (Foto: Iván Gutiérrez)

Este miércoles 18 de agosto la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), notificó al gobierno del Estado de Tlaxcala la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El subsecretario Alejandro Encinas precisó que la medida aplicará para los 60 municipios de la entidad, debido a que responde al esfuerzo que comenzó hace dos años con el fin de implementar políticas públicas y mecanismos institucionales para salvaguardar la vida de las mujeres tlaxcaltecas.

“La declaratoria no será lo único que resuelva el problema de las violencias porque las particularidades de éstas en Tlaxcala demuestran que más del 60% de la violencia contra las mujeres se concentra, principalmente, dentro del hogar”, explicó Encinas.

Alejandro Encinas aseveró que la Alerta de Género respondió a una suma de esfuerzos del Estado Mexica (Foto: Segob)

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) lanzó un llamado a la ciudadanía para trabajar en conjunto con el fin de “construir una cultura de respeto, de tolerancia y de recuperación de nuestros lazos de identidad dentro de la familia y de la comunidad”, así como al gobierno y autoridades para fortalecer la implementación de la justicia en México.

“(Espero) que no haya impunidad en estos hechos delictivos en donde lamentablemente nuestras cifras de impunidad a nivel nacional rondan en el 99% de los casos y mientras no castiguemos a quienes cometen estos ilícitos, no vamos a resolver el problema de fondo. Las familias nos tienen que ayudar y dejar atrás las actitudes vergonzantes de denunciar a su padre, a su tío, a su hermano, su sobrino”, planteó.

La Segob pidió a la ciudadanía construir una cultura de respecto, tolerancia y recuperación de la identidad dentro de la familia y la comunidad (Foto: Segob)

Durante la ceremonia, la titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, precisó que la causa principal de la violencia en el país es la desigualdad por razones de género, así que se comprometió a seguir trabajando en erradicar “la dominación, explotación y violencia contra las mujeres”.

La comisionada enfatizó que no se puede aceptar la continuación de prácticas que niegan la vida de una parte fundamental del pueblo, bajo el argumento que se trata de costumbres y tradiciones heredadas, cuando estas prácticas lo único que reproducen es la dominación, explotación y violencia contra mujeres y niñas.

Explicó que la alerta en Tlaxcala se debe, entre otras cosas, a que en los últimos años, la violencia emocional, física y sexual en contra de las mujeres y niñas ha ido al alza.

Olga Sánchez Cordero aseveró que enfrentar la violencia contra las mujeres es una de sus prioridades (Foto: Twitter/@M_OlgaSCordero)

En tanto, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, aseveró que enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres mexicanas es uno de sus principales objetivos, por lo cual llamó un “avance significado” la declaratoria en el estado.

“Enfrentar la violencia contra las mujeres es una de mis prioridades. Hoy emitiremos una declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Tlaxcala. La @SEGOB_mx trabajará en coordinación con las autoridades estatales para abatir la violencia contra las mujeres”, señaló mediante su cuenta de Twitter.

En el evento estuvo presente el gobernador saliente de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, quien refirió que la recomendaciones hechas sobre la entidad deberán corresponder a la gobernadora electa, Lorena Cuéllar Cisneros, a quien exhortó a trabajar en favor de las mujeres y seguir con las políticas públicas creadas a lo largo de su administración.

La titular de la Conavim resaltó que se ha trabajo por erradicar la violencia contra las mujeres (Foto: Segob)

Es el segundo día consecutivo que se declaran alertas de violencia de género en el país, puesto que el pasado 17 de agosto se emitió el protocolo de género para los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, así como Guadalupe y Calvo en el Estado de Chihuahua.

Encinas aseveró que dicha acción respondió a la deuda histórica que tiene el Gobierno de México con las mujeres víctimas y sobrevivientes de la “violencia feminicida” en la entidad.

“Es un paso muy importante del Estado mexicano para reconocer la gravedad del problema, pero también para dar pasos firmes en su resolución”, mencionó Encinas.

Dicha alerta se solicitó desde 2019 por diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y ONU Mujeres, también por diferentes asociaciones civiles de mujeres organizadas.

SEGUIR LEYENDO: