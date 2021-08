Alerta al interior de Movimiento Ciudadano: Ivonne Ortega dio positivo a COVID-19

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, anunció que dio positivo a COVID-19, aunque aseguró tener síntomas leves.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada electa por el partido Movimiento Ciudadano (MC) detalló: “Les comparto que di positivo a COVID-19, afortunadamente por ahora tengo síntomas leves. Estaré aislada y siguiendo las recomendaciones médicas”, escribió en su red social.

Ortega Pacheco realizaba una gira por distintos estados del país, previo a su toma de protesta como diputada el próximo 1 de septiembre.

El pasado 9 de agosto, la expriista participó en una reunión en Mérida con dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Yucatán, como parte de una serie de encuentros promovida por los industriales locales con legisladores electos.

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 16 de agosto de 2019, luego de 29 años de militancia y tras participar en una fuerte contienda interna para dirigir el organismo político, la cual ganó Alejandro Moreno.

Al dimitir a su militancia priista, lo cual dio a conocer a través de una misiva y un video en Twitter, aseguró que pese a los errores, se insiste en las viejas mañas y en las prácticas deshonestas dentro de la institución.

“Si se insiste en las viejas mañas, el PRI sólo tiene una ruta: la extinción”, aseguró la política.

Foto: especial

En la grabación de aproximadamente dos minutos, la funcionaria explicó su decisión de abandonar el partido: “En lo personal, tengo claro que el PRI que se vio en las elecciones internas no me representa. Sin embargo, habiendo consultado con militares que me respaldaron y dieron su confianza durante el proceso interno, no impugnaré jurídicamente una elección que la cúpula deslegitimó”, dijo.

Continuó: “Que quede constancia, no lo hago por la dirigencia ilegítima, si no por los efectos poselectorales que impactarían en la militancia que ninguna culpa tiene de los actos de unos cuantos”.

Para finalizar, la ex mandataria estatal dijo que su lucha por México y por la democracia no termina, por lo que ofreció sus redes sociales y su WhatsApp para que la ciudadanía pueda contactarla.

Aunque algunos usuarios en redes sociales lamentaron la situación de Ortega, otros aseguraron que sus renuncia sólo destapaba la ambición e intereses de la funcionaria.

En octubre de 2020, Ivonne Ortega Pacheco se adhirió al partido Movimiento Ciudadano , que la nombró coordinadora nacional de cara al proceso electoral de 2021. Después fue electa como diputada por el partido naranja.

