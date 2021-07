Sorprende a AMLO espionaje del Cisen tras ganar la presidencia en 2018: “No conocía estos expedientes”

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo desconocer que era espiado por el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) aún después de haber ganado las elecciones presidenciales del 2018, ya que -aseveró- él solo tenía conocimiento, e incluso el archivo, de la vigilancia de la que fue objeto cuando fue opositor político.

Durante su conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado por una reportera si tenía conocimiento o había hablado con algún agente del Cisen para entregarle el expediente en su contra, en el que había cientos de audios de sus llamadas telefónicas, tanto personales como de su círculo político cercano tras la elección del 2018, por lo que el mandatario aseguró que desconocía esa situación.

“Yo no conocía de estos expedientes. El único expediente que me interesaba era el que tenían en el Cisen sobre mi tiempo de opositor inicial y me lo entregaron del Archivo (General) de la Nación, ese expediente si lo tengo, que ahí viene la la carta de (Miguel) Nazar Haro, varios informes de Nazar Haro, pero desde el tiempo que estuve en Nacajuca, hace 40 años tiene eso”, señaló.

“Reciente no, no me entregaron nada… Tampoco quise saber, esa es la verdad… Imagino que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre, en la casa, en los teléfonos a toda la familia, a todo el círculo cercano… Pues es una práctica de gobiernos autoritarios, nosotros padecimos eso, por eso desapareció el Cisen, fue de las primeras cosas que plantee y que no íbamos a espiar a nadie y al principio no se entiende del por qué de estas medidas, pero ahora ya se se sabe porque esto era una práctica perversa que no solo se aplicaba a nosotros, sino a muchos más: periodistas, otros políticos, se espiaban entre ellos mismos y no solo en México, sino a nivel mundial”, aseveró.

Recordó que él ordenó la desaparición del Cisen y del Estado Mayor Presidencial -el cuerpo de seguridad que cuidaba a los mandatarios- y éste último, además de que era un aparato costoso ya que estaba integrado por alrededor de 8,000 elementos, también era utilizado para reprimir a la población, como ocurrió en 1968.

“(...) Entonces por convicción cuando llegamos a la Presidencia, desaparece el Estado Mayor. Fue porque costaba mucho mantener ese aparato faraónico y porque el que lucha por la justicia, no tiene nada que temer, pero también es un acto de justicia histórica (...) Entonces que nunca más se repita eso, nunca más la represión, nunca más la tortura, nunca más masacres, nunca más ordenar quitarle la vida a nadie, nunca más el mátalos en caliente, nunca más la guerra, defender los derechos humanos, proteger a todos… no querer resolver los problemas con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas (...) y es posible vivir con tranquilidad, en paz sin el uso de la fuerza, por eso es un cambio lo que se está llevando a la práctica”, resaltó.

Reconoció que este cambio no ha sido fácil “hay quienes todavía piensan que lo que hace falta es mano dura, que lo que hace falta es seguir torturando y actuar sin piedad y hasta bendicen o sumergen en agua bendita el puñal que van a usar”, aseguró.

“Entonces todo eso que padecimos, independientemente de la investigación que existe en la fiscalía, lo que nosotros queremos en la no repetición, no hacer lo mismo”, insistió.

En el Archivo General de la Nación fue presentada la versión pública de los archivos de espionaje del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) "sobre los informes que se generaron en el periodo del 14 de junio de 1979 al 13 septiembre de 1983" los cuales abarcan la trayectoria política del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todo esto del espionaje que se ha padecido desde siempre, los opositores, pero lo que tenemos que hacer es no repetir y que nunca jamás se vuelva a espiar a nadie, que se respete lo que es el espacio vital de todos los seres humanos, la intimidad”, destacó.

El mandatario reveló que ya se dieron instrucciones de transparentar todos los expedientes del Archivo General de la Nación (AGN) referentes a los operativos de vigilancia y espionaje que realizaron en contra de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

“Ya se dio instrucciones de que se transparente todo el archivo y voy a estar pendiente. Ya se había dado la instrucción, ya hay acceso a todos los archivos, no hay nada que no se pueda consultar. Cuando llegamos había una sección especial en el Archivo de la Nación, incluso cuidada por elementos del Cisen y se desapareció y se abrieron esos archivos y se van a abrir todos, vamos a ocuparnos de eso”, finalizó.

