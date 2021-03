Adiós a Hierve el Agua: ejidatarios cerraron la zona al turismo

Se cerrará de forma permanente las cascadas turísticas Hierve el Agua (Foto: Secretaría de Turismo)

El Comisariado Ejidal del municipio de San Lorenzo Albarradas, en el estado de Oaxaca, informó que se cerrará de forma permanente la zona turística Hierve el Agua, por problemas económicos y agrarios con las autoridades locales.

En conferencia de prensa, el abogado de los ejidatarios señaló que han demostrado en diferentes juicios ser los poseedores y legítimos propietarios de la parcela donde se encuentra el destino turístico, por esto, aunque se llegue con prestadores de servicios o de manera individual, no se permitirá el acceso.

Expresó que la comunidad de San Lorenzo ha luchado desde hace 18 años contra empresas turísticas y grupos de poder que se quedan con el dinero que entra en la zona. “Son grupos políticos y empresas de turismo quienes reciben todas las regalías que llegan a este destino, y la comunidad sigue sumida en la pobreza, no hay caminos, no hay escuelas ni agua potable. Es alarmante la situación que se vive”, acusó.

“A un año de la pandemia, se decidió cerrar por la pandemia y así seguirá cerrado, vamos a poner mano dura. El pueblo ya está cansado, esta conferencia es para avisarle a los turistas nacionales y extranjeros que va a estar cerrado, que no se dejen engañar, porque no va a entrar nadie que no sea del lugar”, plantearon los pobladores.

Los pobladores manifestaron que cerrarán los accesos a la carretera (Noticias Tachirenses)

El abogado destacó que han tenido mesas de diálogo con representantes del gobierno, sin embargo, no han tenido una respuesta. “El gobernador en campañas dijo que apoyaría con este problema cuando llegara al poder, yo creo que se le olvido, o quien sabe que pasó, así trabaja. Pero después de tres años no hemos tenido ninguna audiencia, nos manda con el subsecretario, los jueces y nunca nos hacen caso”, declaró.

Acusó que existe compadrazgo y protección política, lo que permite que partidos y personajes políticos se beneficien económicamente. Entre ellos, se nombró al Partido Social Demócrata, a Manuel Pérez Morales y Jorge Vargas Franco, alias “El Chuky”, ex Secretario de General de Gobierno en la administración de Ulises Ruiz Ortiz; son “personas allegadas al gobernador, y finalmente son ellos los que han evitado que la población reciba los beneficios”, denunció.

Para preservar el lugar, la comunidad decidió cerrar el destino turístico de manera definitiva “a partir de este momento, así se llegue a semáforo verde en el estado, no se volverá a abrir”, agregó el abogado.

En la conferencia, la población confesó que cerca de 2 millones de pesos entran a Hierve el Agua al mes, por ello es posible que se den situaciones de violencia, pues están afectando intereses económicos.

Cerca de 2 millones de pesos entran a Hierve el Agua al mes (Foto: Juan Cruz Respuela Mexico)

“Cualquier circunstancia o acto de violencia que haya, culpamos al gobernador del estado, Alejandro Ismael Murat”, dijeron los ejidatarios.

Dependiendo de la situación y como se vaya desarrollando, los pobladores manifestaron que cerrarán los accesos a la carretera, y “si eso no sigue su curso, cerraremos otras vías de comunicación”.

“Pedimos una disculpa de antemano a la población, pero no es justo que cerca de 2 millones mensuales que pueden servir para la pavimentación de las calles o ayuda a la comunidad, sean para enriquecer a estos políticos y para las campañas políticas que vienen”, reconoció el abogado de la comunidad.

