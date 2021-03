“Es el muro de la ignominia contra las mujeres”: Fox critica de nuevo las vallas colocadas en Palacio Nacional

Vicente Fox dijo que las vallas colocadas en Palacio Nacional son miedo a las demandas de las mujeres.. REUTERS/Ginnette Riquelme

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declarara este sábado que la colocación de vallas metálicas a los alrededores de Palacio Nacional, en donde vive y trabaja, no son por miedo sino para evitar provocaciones y proteger edificios históricos por la marchas que se espera el próximo 8 de marzo, el ex presidente Vicente Fox Quesada dijo que es miedo a las demandas de las mujeres.

Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el cual acompañó con una nota periodística con las declaraciones de AMLO, el ex presidente mencionó que Palacio Nacional, que antes tenía las puertas abiertas para todos, hoy construye un muro “de la ignominia”, contra las mujeres de México.

“Solo es miedo a las demandas de las MUJERES! CON AMOR LAS MUJERES DE MEXICO defenderán derechos, libertades y el futuro de nuestros hijos Palacio Nacional antes puertas abiertas para todos hoy construye el muro de la ignominia en contra de las mujeres de MX” (sic), dijo el ex mandatario.

Este sábado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, dijo durante la supervisión del avance de las obras del Tren Maya en Maxcanú, Yucatán, que la instalación de vallas alrededor de Palacio Nacional no fue por miedo, sino para prevenir enfrentamientos entre las manifestantes que protestarán el próximo lunes 8 de marzo, en el que se conmemorará el Día Internacional de la Mujer.

Esto, luego de que el pasado viernes amanecieran varios recintos protegidos con vallas, entre los que se encuentra el recinto que López Obrador utiliza como hogar.

Durante sus declaraciones, el presidente señaló que aunque las mujeres están en todo su derecho de protestar, hay personas que están infiltradas en su movimiento y que buscan causar daño.

Dijo que las personas infiltradas en el movimiento utilizan como forma de protesta la violencia, y tiran bombas Molotov, por lo que no quiere que haya personal de seguridad pública ni mujeres que protestan heridas.

“Allá en la Ciudad de México pusieron también y aprovecho para informarlo, una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia, y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerza seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho salgan afectadas, dañadas y también proteger nuestros monumentos y edificios históricos, monumentos históricos”, enfatizó.

El presidente López Obrador, dijo que las vallas colocadas en Palacio Nacional no son por miedo. (Foto: Captura de pantalla/Youtube Andrés Manuel López Obrador)

También mencionó que no se debía de confundir la sociedad con que tenía miedo, ya que él no es cobarde, y dijo que había una diferencia entre el miedo y la cobardía.

“Que no se confunda, no es miedo.. Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se estén poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es porque no haya provocación”, recalcó.

Las vallas puestas alrededor de Palacio Nacional de costaron duras críticas al presidente López Obrador, e incluso, en Twitter, usuarios la bautizaron como la “Muralla Chaira”.

El ex presidente Vicente Fox Quesada ya se había pronunciado al respecto de las vallas puestas en los alrededores de Palacio Nacional, pues el viernes posteó una fotografía acompañada del mensaje “ya está cerrada con tres candados” en alusión a la canción “La Puerta Negra” de Los Tigres del Norte.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró en una entrevista que las vallas colocadas son para proteger a las mismas mujeres que se manifestarán el próximo 8 de marzo. Sánchez Cordero se ha autoproclamado en diversas ocasiones como feminista.

