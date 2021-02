El Bitcóin superó por primera vez la barrera del millón de pesos

Este martes el bitcoin logró superar el millón de pesos mexicanos Foto: (REUTERS/Benoit Tessier/Illustration)

El precio del bitcóin superó el martes los 50,000 dólares, al rededor de un millón de pesos algo inédito en el sector de las criptomonedas, y sigue batiendo récords gracias al interés de los grandes bancos y de compañías como Tesla.

Tras su subida vertiginosa en 2020, el bitcoin ha quintuplicado su valor desde hace un año.

Pero mientras algunos observadores desconfían de la volatilidad de este mercado descentralizado, que no se basa en ningún activo, otros creen que la situación es muy diferente a la de 2017, cuando los precios habían subido con el mismo entusiasmo antes de estrellarse a principios de 2018.

La criptomoneda alcanzó el valor de 50,000 dólares Foto: (REUTERS/Dado Ruvic)

En México entre los empresarios que han invertido en Bitcoin se encuentra Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado Grupo Salinas y la tercera persona más rica de México, quien señaló que se trataba de una de las mejores inversiones de la historia, él ha apostado el 10% de su portafolio de inversión en Bitcoin.

“El creciente interés de las empresas por las criptomonedas ha transformado el mercado en comparación con 2017″, dijo Neil Wilson, analista de Markets.com.

El jefe de Tesla y hombre más rico del mundo, Elon Musk, no duda en ensalzar los méritos de la criptomoneda en las redes sociales. La semana pasada, el fabricante de coches eléctricos Tesla anunció por sorpresa que había invertido 1,500 millones de dólares en bitcoines.

La empresa fundada por Elon Musk decidió en enero modificar sus políticas de inversión para poder invertir efectivo en “activos de reserva alternativos”, como activos digitales, lingotes de oro y fondos cotizados en oro.

Foto: (REUTERS/Eric Gaillard)

Tesla avisó de que podrá adquirir o mantener este tipo de activos digitales “de vez en cuando o a largo plazo”. Además, como parte de esta inversión, la compañía empezará a aceptar “en el futuro cercano” el Bitcoin como forma de pago para sus productos.

Pese a la apuesta de la empresa, surgida después de que el propio Musk mostrara su entusiasmo por ella en la red social Twitter, Tesla advirtió que era un activo “altamente volátil” en su precio y que su adopción a largo plazo por los inversores, consumidores y empresas es “impredecible”.

Cada vez más empresas aceptan el Bitcoin

En los últimos doce meses, el valor de una sola unidad de Bitcoin aumentó de menos de 10.000 dólares a más de 40.000. Además del interés de Tesla, empresas como Square e IBM están usando Blockchain (cadena de bloques), la tecnología detrás de la criptomoneda, para diseñar y mejorar los métodos de pagos digitales, con lo que la “cripto” más importante tiene cada vez más difusión.

Un informe de The New York Times analizó los posibles usos de la criptomoneda, cada vez más difundida como alternativa de inversión, pero también como un medio de pago.

Foto: (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/)

“Bitcoin simplemente no es la moneda más eficiente hasta ahora”, comentó a The New York Times Henry Elder, director de gestión de patrimonios en Wave Financial, una firma de activos digitales con sede en Los Ángeles, EEUU.

En el mismo sentido el grupo MicroStrategy, una compañía de software estadounidense, anunció una captación de fondos de 600 millones de dólares “para comprar bitcoines”.

Además, grupos bancarios y financieros están cada vez más interesados en el bitcoin y la semana pasada el banco más antiguo de Wall Street, BNY Mellon, así como MasterCard anunciaron nuevos proyectos en el sector de las criptomonedas. (Con información parcial de AFP)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

No encuentra techo: tras superar los USD 50.000 Bitcoin vuelve a saltar

El precio del Bitcoin en 50.000 dólares: ¡viste, yo te lo dije!

¿Bitcoin a USD 100.000? La predicción del dueño de la más grande red mundial de “cajeros automáticos” para operar en la criptomoneda

Un Clubhouse equivocado se disparó en la bolsa gracias a Elon Musk

Se podrá pagar con Bitcoin a través del iPhone