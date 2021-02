“Yo vengo de la base de la pirámide”: la respuesta de Patricia Armendáriz a sus críticos (Foto: Instagram@patyarmendariz.g)

Patricia Armendáriz tuvo uno de sus días más activos en las redes sociales, pues a través de Twitter insistió en responder a la mayoría de sus críticos por una reciente publicación en la que reveló que su asistente Alfredo Serratos falleció víctima del COVID-19.

En dicha publicación, que fue borrada horas más tarde, la empresaria aseguró que obtuvo un gran aprendizaje tras su pérdida: “que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos”.

“Se acaba de ir mi asistente de toda la vida. Alfredo Serratos. Victima de Covid. Lo voy a extrañar siempre. Pero mi aprendizaje fue que la base de la pirámide tiene la autoestima por los suelos. Se sintió mal y no me pidió nada. Estemos pendientes de nuestra gente”, informó.

Luego de las críticas a las que también se sumaron reconocidos influencers y youtubers como Chumel Torres, la empresaria decidió responder con firmeza. A través de un tuit, aseguró que ella también fue parte de “la base de la pirámide”, por lo que no lo consideró un insulto.

“A ver ! nada más tengan claro que hablar de base de la pirámide no es un insulto. Yo vengo de la base de la pirámide y me enorgullece desde lo más profundo de mi ser. Por eso me dedico a protegerla”, aseguró la empresaria.

Pero ahí no pararon sus reclamos en contra de la comunidad tuitera que no paró de mandarle mensajes, muchas veces críticas, opiniones encontradas, e incluso mensajes de apoyo, pero otras tantas con varios insultos.

En su último mensaje, por ejemplo, aseguró que las cuentas en su contra pertenecían a una red de conservadores encargados de identificar y atacar a quienes apoyan el gobierno de la Cuarta Transformación.

“Ratifico qué hay una red de conservadores que tienen localizados a quienes apoyamos a la 4t y apenas notan una oportunidad, agreden en grupo. Cierro el tema de mi duelo por la pérdida de Alfredo Serratos, ya aclaré a quienes de buena fe pidieron explicación”, dijo antes de retirarse.

Pero también aseguró que no entendía el trasfondo de la gente que se dedicó, por varias horas a transformar “su tristísima pérdida” en “carroña de hienas” y aseguró que el país está claramente dividido.

“Estoy tratando de entender a través de mi tristísima pérdida, el porqué se está muriendo tanta gente y algunos lo convierten en carroña de hienas. El costo de las redes en un país dividido con gente oportunista lista a armar un triste circo. He aprendido”, confirmó.

“Es muy triste que un reconocimiento que quise hacerle a mi asistente buscando ensalzarlo por su actitud y mi tristeza de haberlo perdido haya reflejado la división de México y el oportunismo de los llamados haters”, complementó la reconocida empresaria.

En este contexto, el reclamo que más popularidad alcanzó en las redes sociales, fue el del youtuber Chumel Torres, quien aseguró que se trataba de una declaración monstruosa.

“«La base de la pirámide tiene el autoestima por los suelos». Monstruosa ´lección’ para un alma monstruosa”, concluyó el influencer mexicano, pero no obtuvo respuesta de Armendáriz.

Y horas más tarde, retomó el tema tras una respuesta de la empresaria al usuario @Didac_33, en la que dijo, siempre se ha dedicado a apoyar a “la base de la pirámide”, por lo que aseguró entenderla y concluyó que “su estoicismo viene de pensar que no merecen”.

“Mi vida entera la he dedicado a apoyar a la base de la pirámide. Y por lo mismo a entenderla. Y en verdad pienso que su estoicismo viene de pensar que no merecen. Y esa para mi es baja autoestima que debemos apoyar a que se quiten esa creencia y reclamen lo que merecen”, fue su escrito completo.

“Jajajajaja qué mal tuitea el pico de la pirámide SIEMPRE”, respondió Chumel Torres sin ser tomado en cuenta.

