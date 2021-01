El conmovedor regreso a casa de un anciano que pasó dos meses en coma y casi medio año en el hospital por COVID-19

Tras cinco meses en el hospital y dos en coma, hombre se recuperó de COVID-19 Video: @MoniArroyoG / Twitter.

Tras estar cerca de medio año en un hospital (dos meses en coma) al contagiarse de COVID-19, un hombre de la tercera edad logró recuperarse de la enfermedad, fue dado de alta y por fin se encuentra en casa.

Familiares y amigos festejaron su llegada con globos y vitores, como se ve en un video que su hija posteó este fin de semana.

“Mi papá entró en agosto al hospital por COVID, estuvo dos meses en un coma y tres en recuperación, ayer después de cinco meses en el hospital por fin regresó a casa, te amo papá”, escribió la joven identificada en Twitter como Moni Arroyo G. (Monina).

Foto: @MoniArroyoG / Twitter

El hombre llegó en una ambulancia, con un cubrebocas en el rostro, aún así se reflejaba su felicidad ante tal recibimiento.

Si quiere estar al tanto de lo más importante regístrese aquí y le enviaremos las noticias todas las mañanas.

En la grabación se escucha los sollozos de su hija, que con alegría relató lo emocionada que estaba por traer de regreso a su casa a su padre tras recuperarse de la enfermedad, que ya ha dejado más de 150,000 muertos en México.

Varios internautas respondieron a su Twitter con mensajes de felicitaciones y algunos narraron que sus familiares no salieron del hospital y murieron ante las múltiples complicaciones del coronavirus.

Foto: (Twitter)

“A mí no me hubiera importado esperar lo que sea, con tal de que mi mamá regresara, pero tristemente no fue así, tan pronto le intubaron, falleció, pero la voluntad de Dios fue así. Y no se lo cuestiono, solo él sabe”, relató el usuario @rramos85.

Autoridades de la Secretaría de Salud registraron 8,521 contagios más de coronavirus, por lo que ya suman 1,771,740 casos confirmados en el país; mientras que con 659 muertes provocadas por complicaciones de la enfermedad en las últimas 24 horas, México acumuló 150,273 defunciones desde el inicio de la epidemia.

Durante el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia de coronavirus en el país, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó que en la semana epidemiológica 2 de 2021 se registró una positividad de 41%.

Foto: (Twitter)

El especialista detalló que se registró un decremento de 10% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, mientras que se reportaron 1,335,876 personas recuperadas de la enfermedad, es decir, un aumento del 22% en la curva de mexicanos que lograron superar el COVID-19.

Asimismo, estimó que hay 103,319 casos activos, lo que significa que el 5% de la epidemia permanece activa al estar conformada por personas que presentaron síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días y que de no cumplir con el debido aislamiento, podrían contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

En ese sentido, según el documento técnico, la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos y Coahuila son las entidades que concentran el mayor número de casos activos.

Foto: (Twitter)

En contraste, Campeche y Chiapas son los estados que cuentan con la menor cantidad de contagios activos, al acumular 112 y 219, respectivamente.

Lo anterior se refleja en los colores del semáforo epidemiológico vigentes hasta el 31 de enero, donde en color rojo permanecen 11 estados: la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; por el contrario, en color verde sólo Campeche.

En amarillo: Chiapas y Chihuahua; y en naranja los 18 estados restantes: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Nos íbamos a casar”: Wendolin cenó sola en Navidad, su pareja y familia murieron por COVID-19

Su hermano murió, él quería pedir ayuda para su madre pero falleció en el intento, todos tendrían COVID-19

“Hicimos todo lo que pudimos, pa, te lo juro”: el dramático momento en que un paciente COVID-19 murió, mientras su familia suplicaba por atención

Dijeron que ya estaba muerto para no atenderlo: le negaron la atención a un anciano grave de COVID-19

La historia de Ana Paola, la joven mexicana que vendió su cabello para comprar un tanque de oxigeno y ayudar a su abuelo con COVID-19