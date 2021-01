El equipo de Biden está descontento con la actitud de AMLO: Jon Lee Anderson

Fotos: Presidencia de México - Reuters.

El equipo del presidente estadounidense Joe Biden, está descontento con la actitud del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por el énfasis que ha puesto en el agradecimiento a Donald Trump, la visita que realizó a la Casa Blanca el pasado 8 de julio, y por ser el último Jefe de Estado en reconocer el triunfo del demócrata en las pasadas elecciones en la Unión Americana, así lo aseguró el periodista Jon Lee Anderson.

En entrevista con el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de televisión La Octava, Lee Anderson reveló que este viernes 22 de octubre se reunió con dos altos funcionarios del Departamento de Estado, quienes le confiaron que “hubo peticiones privadas del grupo de Biden directamente a López Obrador” para que, “por favor”, reconsiderara su viaje a Washington, DC, pero no lo hizo.

El periodista de la revista The New Yorker y colaborador de diarios como The New York Times, Financial Times, entre otros; aseguró que “hubo un empecinamiento del presidente mexicano en hacer migas con Trump y desaires a Biden”.

Sin embargo, aseguró Lee Anderson, Biden es veterano y maduro, “no es un vulgar, como Trump, que va a lavar la ropa sucia en público. No, no lo va a hacer así. Pero digamos que, a mi entender, hay un trabajo diplomático que hacer porque sí están un poco en vilo con la actitud del presidente mexicano”, destacó.

Jon Lee aseguró que el equipo de Biden quiere proseguir con los temas bilaterales, sin embargo “México es un país que se ve con preocupación, y está visto por el círculo de Biden como problemático”, dijo.

Al ser cuestionado si el equipo de Biden ve más problemas con México por los gestos de López Obrador contra la DEA, el periodista señaló que el tema de la seguridad es clave para ambos países y aunque entienden que el político tabasqueño levante una bandera soberanista, sus declaraciones vienen en un momento inoportuno, “debido a que México está inmerso en un conflicto doméstico con el narco, que incluye raíces que incluye a oficiales y funcionarios y no es secreto de nadie, que es así. Entonces crea una situación de desconfianza y no saben a dónde va con eso”, aseguró Lee Anderson.

Dijo que entienden que esto tiene una ventaja en cuanto a la política doméstica para López Obrador, “pero en cuanto a la relación bilateral enturbia las aguas y crea desconfianza, donde no la hubo. Creo que va a ver un replanteamiento en cuanto a la administración de Biden de la manera en que los dos países entablan sus relaciones bilaterales y sus niveles de cooperación”, consideró el periodista norteamericano.

La tarde de este viernes 22 de enero, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una entrevista telefónica con el presidente estadounidense, Joe Biden, para hablar de la relación entre ambos países.

De acuerdo con lo difundido por el propio López Obrador en su cuenta de Twitter, “Conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el #COVID19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones”, escribió en la red social.

Según el comunicado difundido por la Presidencia de la República, en la charla telefónica, “que se desarrolló en tono cordial, el mandatario mexicano celebró el reconocimiento a las aportaciones de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y reiteró la tesis de México, según la cual la solución de fondo al fenómeno de la migración pasa por la promoción del desarrollo en las comunidades de origen”.

AMLO sostuvo la conversación telefónica con su homólogo estadunidense, desde Monterrey, en donde el presidente inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional en Sabinas Hidalgo.

