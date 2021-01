Regidora de Morena se saltó la fila y festejó que se puso la vacuna contra COVID-19

La funcionaria presumió en sus redes sociales que fue vacunada (Foto: Facebook)

Alba Patricia Batani Giles regidora por Morena en Acapulco presumió en sus redes sociales haber recibido la vacuna contra el COVID-19 antes de muchos doctores que están en la primera línea de batalla de combate de la enfermedad que ha causado más de 140,000 muertos en México.

Con singular alegría la funcionaria publicó su fotografía siendo vacunada, y dijo: “Finalmente ya, y vamos por la segunda dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital General de El Quemado”.

Además, señaló que “ni me dolió la vacunación jajajaja”. Tras la difusión de las imágenes la edil comenzó a recibir varios comentarios de usuarios que le señalaron que ella no debía recibir la vacuna al no ser personal médico que está en contacto con pacientes COVID-19. Momentos más tarde, eliminó la publicación.

La dosis le fue aplicada a la regidora pese a que desde antes de que se iniciara la campaña de vacunación el pasado 24 de diciembre, la Secretaría de Salud y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador detallaron que el personal médico sería el primero en recibir el antígeno.

Los primeros en vacunarse deben ser los trabajadores de la salud (Foto: EFE/EPA/Lukasz Gagulski)

Batani Giles, es una de tres representantes populares que se desempeña como regidora y según el diario Milenio está en la nómina de los servicios estatales de Salud de Guerrero.

Cabe recordar que otros funcionarios que se han saltado la lista de prioridad para vacunarse han sido destituidos.

El caso más reciente fue el del director del Hospital de la Mujer de Tabasco, German Arturo Corzo Ríos quien además metió a otros miembros del personal administrativo a la lista de inmunización.

Tras darse a conocer el asunto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio instrucciones para que se destituyera al director por violar los protocolos.

Otros funcionarios que se vacunaron fueron destituidos (Foto: Twitter)

“He dado instrucciones a la Secretaría de Salud para que el Doctor que hasta hoy fungía como Director del Hospital de la Mujer sea Cesado de ese encargo, al haberse anotado y haber sido vacunado contra el Covid ha violado los protocolos establecidos para la aplicación de la vacuna”, informó este viernes el mandatario.

Antes de Corzo Ríos, se destituyó al Dr. José Rogel Romero, director del Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” de Toluca, quien facilitó la aplicación del antígeno a él y a dos de sus familiares.

El caso de Rogel Romero se hizo tendencia en redes sociales, ganándose el nombre de Lord Vacuna.

Es de resaltar que el grupo de prioridad de vacunación es el personal de salud, el cual han mantenido de pie para dar atención a pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 desde hace casi un año.

Tras recibir críticas la edil borró la publicación (Foto: Facebook)

De acuerdo con las autoridades sanitarias federales la aplicación de las dosis se lleva a cabo en dos turnos en cada módulo, con lo que es posible realizar 6,000 inyecciones diarias. Después de 21 días desde la primera vacuna, se tiene que aplicar una segunda dosis de refuerzo.

Las etapas de vacunación en México

- Primero será para los trabajadores de la salud, que se ubican en el primer frente de lucha contra COVID-19 (De diciembre de 2020 - febrero 2021)

- Luego será el personal de salud restante y personas de 60 años y más (Febrero - abril 2021)

- Posteriormente se aplicará la dosis a personas de 50 a 59 años (abril - mayo 2021)

- En la etapa cuatro se incluirá a ciudadanos de 40 a 49 años (De mayo - junio 2021)

- Finalmente el resto de la población de (junio -marzo 2022)

Hasta este 16 de enero de 2021, se registraron 20,523 nuevos contagios, así como 1,219 defunciones originadas por COVID-19.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Suspenden a director del Hospital de la Mujer en Tabasco por saltarse esquema y vacunarse primero contra COVID-19

Coronavirus en México: se registraron 20,523 nuevos casos y 1,219 muertes en las últimas 24 horas

“No hay razón para considerar a las personas extranjeras un riesgo a la salud”: López-Gatell sobre caravana migrante