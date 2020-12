“Resultados catastróficos” en salud, seguridad y COVID-19: las críticas de la oposición a los primeros dos años de AMLO en el poder

La primera tercera parte del sexenio de AMLO fue duramente evaluado por los partidos de oposición (Fotoarte: Steve Allen/ Infobae México)

Entre cuestionamientos sobre una posible caída en la calidad de vida de los mexicanos, los resultados calificados como “catastróficos” en diferentes sectores como seguridad pública, salud (particularmente la pandemia de COVID-19), la oposición realizó su propia evaluación sobre los primeros dos años de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy a dos años de Morena en el gobierno, nos enfrentamos a varias crisis que se han profundizado por este mal manejo, llevándonos a un desastre sin precedente”, aseguró en conferencia de prensa este martes Mauricio Kuri, el coordinador de los senadores del PAN (Partido Acción Nacional).

“Si bien la pandemia ha afectados a todos, en México los datos nos han mostrado que lastimosamente nos encontramos en una posición comprometedora y no para bien. Debemos de poner los recursos necesarios a la salud y economía de las y los mexicanos, no es momento de caprichos”, agregó.

El PAN aseguró que los resultados eran "catastróficos" (Foto: Cuartoscuro)

Para Kuri, “es claro que no están comprometidos con el país, que no le importa ni México”. “Ya van dos años de este gobierno donde los resultados han sido catastróficos. Ha preferido intimidar y atacar a partidos políticos de oposición, periodistas, medios de comunicación, sociedad civil, órganos autónomos y Poder Judicial”, añadió.

El senador del PAN enumeró una serie de pendientes de la actual administración. “Al inicio este gobierno se comprometió a tener un crecimiento del 4% y hoy el Banco de México estima que la economía del presente año va a terminar con una caída del 9%”, detalló.

También han convertido a los empresarios en los enemigos, buscando a toda costa afectarlos, quitando certidumbre de inversión y afectando los empleos

Además, criticó la “austeridad republicana” propuesta por López Obrador, que fue uno de sus promesas más festejadas en campaña. “Está mal entendida, los recortes han perjudicado a las familias, con la desaparición de fondos y fideicomisos, afectando a quienes dependían de ellos”, dijo.

El desarrollo sector salud fue el más criticado en estos dos primeros años por la oposición (Foto: Henry Romero/ Reuters)

En el apartado de salud, recordó que se eliminó el Seguro Popular para instaurar el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) que aún no tiene reglas de operación, además de las complicaciones generalizadas por la escasez de medicamentos en el país.

“Falló cuando prometió tener un sistema de salud de primera, de calidad y gratuito como Canadá o en los países nórdicos, como Dinamarca, para los millones de personas que no cuentan con Seguro Social. Pese a los señalamientos de diversas autoridades internacionales siguen sin querer corregir el rumbo”, aseveró Kuri.

“Nos hemos visto este año envueltos en pérdidas no solo por la pandemia, sino también por una falta de estrategia en seguridad. Han mentido fallando a sus principios diciendo que ‘la curva estaba domada’ y habían otros datos, porque hoy nos podemos dar cuenta de la gravedad del asunto”, concluyó.

La pregunta retórica del PRI incluso provocó críticas entre otros partidos de oposición (Foto: PRI Nacional)

Por otra parte, el PRI (Partido Revolucionario Institucional) utilizó una pregunta retórica para criticar el primer tercio del sexenio de López Obrador: “¿Estás mejor que hace dos años?”, cuestionaron a la ciudadanía. “Una economía que no crece, crisis de seguridad, mal manejo de la pandemia... hoy nos hacemos esta pregunta”, completaron.

Movimiento Ciudadano (MC), quien criticó al PRI por la campaña que utilizó al responderle al partido “ustedes definitivamente no están mejor que hace dos años”, retomó el tema sanitario. “Hoy es 1 de diciembre: ¿nuestro sistema de salud ya es como el de Dinamarca? No. No. No”, manifestaron.

La oposición hizo esta referencia debido a que, a mediados de enero de este año, López Obrador aseguró que para este 1 de diciembre, “va a estar funcionando el sistema de salud pública (…) como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca”. “Así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido”, precisó.

AMLO tiene una aprobación del 66% en noviembre de 2020, un aumento de cinco puntos porcentuales con respecto a octubre (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

Sin embargo, las críticas parecen tener eco apenas en una minoría de los ciudadanos. La aprobación de la administración de López Obrador para noviembre fue de 64%, lo cual significa un repunte de cinco puntos porcentuales en relación con lo registrado en octubre, con 59 por ciento. El 33% de las personas encuestadas desaprueba lo hecho por el mandatario, de acuerdo con el sondeo mensual hecha por el periódico El Financiero.

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el partido del presidente mexicano, aprovechó estos datos para decir este martes que “las encuestas expresan con mucha nitidez y claridad el ambiente social que se vive”.

“A dos años de distancia, ha generado el inicio de un cambio de régimen y un proceso inacabado de transformación profunda de las instituciones. Creemos que en este primer tercio se han fijado las bases jurídicas, políticas y económicas para continuar consolidando el cambio de régimen”, finalizó el senador.

