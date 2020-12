De la violencia al COVID-19: infografía del segundo año de AMLO

(Fotoarte: Jovani Silva/ Infobae México)

El pasado lunes en su conferencia de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reflexionó sobre los tres obstáculos que ha tenido su administración, y a su consideración, la pandemia ha sido lo más difícil.

“Lo más difícil, hablando de tres obstáculos, tres problemas, lo más difícil, la pandemia; además, muy doloroso, eso, sí duele mucho, eso es lo que más nos ha afectado”, dijo.

Hoy, López Obrador cumple dos años frente al gobierno federal, en una gestión marcada por la histórica crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del coronavirus, y también por controversias propias. Estos son los 20 momentos que han sellado el segundo año de la presidencia de López Obrador.

(Infografía: Jovani Silva/ Infobae México)

1. México acumuló 105,655 defunciones desde el inicio de la epidemia.

Desde los primeros casos registrados en marzo hasta el corte de este lunes, se han registrado 1,113,543 casos confirmados acumulados y 105,940 defunciones ocasionadas por la enfermedad de coronavirus. Las autoridades de salud también reportaron la existencia de 47,589 casos sospechosos, así como un total de 1,356,344 negativos y 2,866,225 personas estudiadas desde el primer caso registrado en el país.

López Obrador ha dicho en numerosas ocasiones el deseo que tiene de que ya “termine esta pesadilla”.

2. Crisis económica: “Nos estamos recuperando”

Tras una contracción de 0,3 % en 2019, México ahora acumula una caída de 9,6 % en lo que va de 2020, pero el mandatario ha insistido en que la crisis “es transitoria” con una rápida recuperación.

”Vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”, declaró el 2 de abril.

López Obrador estima que en primer trimestre del 2021 México vuelva a la situación económica en la que se encontraba antes de la pandemia por COVID-19.

“Estimo que para el próximo trimestre, en los primeros tres meses del año próximo, ya regresamos a la situación en la que nos encontrábamos antes de la pandemia, ese es mi pronóstico, de que vamos a poder recuperarnos y empezar a tener un mayor crecimiento económico”, indicó.

3. Emilio Lozoya: de funcionario estrella a testigo colaborador

Tras ser arrestado en España a inicios de febrero y traído de vuelta a México, Emilio Lozoya fue denunciado por cuatro delitos de corrupción. En su declaración de hechos ante la Fiscalía General de la República, reveló que recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral del ex presidente Enrique Peña Nieto, y para pagar a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética, explicó que usó un esquema parecido al de ‘La Estafa Maestra’ e involucró a otros funcionarios como a los panistas García Cabeza de Vaca y al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; al ex secretario de Estado, Luis Videgaray y a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón.

REUTERS/Henry Romero

4. Alianza federalista: “Hasta nos deben”, la dura respuesta de AMLO a las amenazas de Alfaro y los gobernadores “rebeldes”

El 19 de marzo los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas crearon la Coordinación Noreste COVID-19, una junta que administraría los esfuerzos para combatir la pandemia que acababa de llegar a México. En los meses posteriores esa junta creció hasta conformar a otros 7 gobernadores que ahora conforman la llamada Alianza federalista que no sólo suma esfuerzo para criticar el manejo del gobierno federal sobre la pandemia sino que también pretenden revisar el pacto federal. El presidente ha declarado que el encono tiene fines electorales y el encargado de la SHCP ha dicho que el pacto federalista fue reformado por Felipe Calderón

Emilio Lozoya, Javier Duarte, Emilio Zebadúa y Rosario Robles, los exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que mantienen en la mira judicial al expresidente (Fotoarte: Jovanni Pérez Silva/Infobae)

5. Videoéscandalos de Pío López

El 20 de agosto se hicieron públicos dos videos en los que se podía apreciar a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo sobres con dinero de parte de David E. León Romero, entonces operador político del estado de Chiapas. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, dijo no haber encontrado nada incriminatorio y el caso fue referido al Instituto Nacional Electoral (INE), que aún no hace declaraciones al respecto.

6. “Volvería a saludar a la mamá del Chapo”: López Obrador respondió a sus adversarios

Otro video incómodo para el gobernante surgió el 29 de marzo, cuando saludó a María Consuelo Loera, la madre de Joaquín “el Chapo” Guzmán, en una gira en Sinaloa, donde ella le entregó una carta.”Sí, la saludé. Hicieron también un escándalo nuestros adversarios, los conservadores”, reconoció el mandatario.

7. “Juntos por una región próspera”: Trump y AMLO celebraron el triunfo del T-MEC en histórico encuentro

En una decisión que aún es criticada por muchos, AMLO visitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca el 8 de julio. El mandatario mexicano visitó un monumento dedicado a Benito Juárez en la capital norteamericana, tuvo una conferencia de prensa junto a Trump y posteriormente una cena junto a grandes empresarios de ambos países.

REUTERS/Kevin Lamarque

López Obrador y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una reunión en el Despacho Oval, para después ofrecer, ambos, un mensaje a los medios de comunicación, y posteriormente firmaron una Declaratoria Conjunta.

“El T-MEC marca el inicio de una nueva era que beneficiará a los trabajadores, agricultores, ingenieros y empresarios de ambos países, que son la columna vertebral de nuestras economías integradas”, dijo en su discurso.

El presidente estadounidense fue el primero en tomar la palabra y agradeció a su homólogo mexicano haber elegido a los Estados Unidos como el primer país para visitar, desde que asumió la presidencia.

Trump aseveró que la “gente apostaba en contra” de la relación entre México y EEUU, pero aseguró: “somos amigos, aliados y socios muy cercanos”.

Foto: Presidencia de México.

8. La rifa del avión presidencial

El 15 de septiembre se llevó a cabo el Gran Sorteo Especial no. 235 en el que se entregaron 100 premios con un valor de 20 millones de pesos cada uno. La rifa estuvo envuelta en polémica desde que se planteó pues en un momento se había dicho que se rifaría el avión presidencial José María Morelos y Pavón, pero después el gobierno federal dijo que se rifaría un cantidad equivalente al precio de la aeronave.

Aun así, tras la venta de casi 6 millones de “cachitos” el presidente no ha concretado la venta del avión, un Boeing 787 valorado por la ONU en 130 millones de dólares.

9.“Les voy a mandar a poner hamacas”: López Obrador pidió a dirigentes de FRENAAA pernoctar en el plantón del Zócalo con su gente

El 23 de septiembre el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) inició un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México que duró 52 días. Miles de personas, algunas con casa de campaña protestaron día y noche para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel, a lo que él respondió en varias ocasiones que si el pueblo lo quisiera él podría irse en la revocación de mandato de 2022.

Frenaaa casas de campaña (Foto: Captura de pantalla)

Después de supuestamente sufrir hostigamiento de parte de la policía y que uno de sus integrantes fuera acusado de acoso la organización decidió retirarse. Aunque algunos integrantes permanecen hasta el día de hoy en el Zócalo, sin embargo, López Obrador afirmó que esto se debe a que hay diferencias dentro del movimiento; y los animó a que le echen ganas, pues él sabe bien, que no es fácil levantar un movimiento social, y menos, dijo, si no hay una causa justa.

10. Fuera fideicomisos

El 21 de octubre el senado aprobó en lo general la desaparición de los 109 fideicomisos públicos cuyo recursos suman más de 68 mil millones de pesos que ahora estarán a disposición del ejecutivo. La minuta promovida por la mayoría legislativa es un intento por promover la transparencia y la rendición de cuentas, pero para muchos beneficiarios entre ellos estudiantes, organizaciones, académicos y grupos de intelectuales esto implica ceder más poder al gobierno sobre la producción de arte cultura y ciencia.

11. Juicio a ex presidentes

El 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para llevar a cabo la consulta popular contra “los actores políticos del pasado”. Luego de dos meses de juntar firmas a nivel nacional y de críticas sobre la inviabilidad de un proceso electoral de ese tipo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la aplicación de la encuesta para enjuiciar a cinco ex presidentes (Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari).

(Foto: Cuartoscuro)

La construcción de la pregunta quedó definida de la siguiente manera por la Suprema Corte: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?.

López Obrador refirió que el costo de la consulta disminuiría si se hace el mismo día que las elecciones y enfatizó: “Para empezar, si se queda en manos del INE pues claro que va a costar 8,000 millones de pesos”.

“Lo que se alega ahora es que va a costar mucho (…) No cuesta ocho mil millones de pesos hacer la consulta, le diría a los del INE con todo respeto que convoquen a voluntarios, que habría muchísimos porque le importa mucho a la gente participar. Es democracia participativa, no tiene que pagar”, aseveró.

12. López Obrador desató polémica al no felicitar a Biden

Después de que el candidato republicano Joe Biden fuera anunciado como presidente electo de los Estados Unidos el 7 de noviembre, varios jefes de Estado lo felicitaron a través de redes sociales y llamadas privadas. Al día de hoy el presidente López Obrador ha dicho hasta que “termine el proceso electoral” emitirá un pronunciamiento, decisión que lo ha colocado en una posición complicada con la prensa y con algunos analistas políticos que lo han comparado con Putin o Bolsonaro.

Joseph Biden y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

13. La “letra chiquita” del T-MEC: AMLO deberá cumplir con los acuerdos en materia laboral, energética y agrícola con Biden

Trump consideraba el TLCAN como el peor acuerdo comercial y amenazó a México con imponer aranceles a sus exportaciones si no detenía una oleada de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

México y Canadá fueron empujados por Trump a renegociar el TLCAN, el acuerdo comercial de 1994 que tras duras negociaciones se convirtió en el T-MEC, en vigor desde junio pasado.

Una ruptura del tratado hubiera sido demoledora para la economía mexicana -que este año se podría contraer 9,3%-, al ser Estados Unidos el destino de más de 80% de sus ventas externas.

El explosivo estilo de Trump, coinciden analistas, será suplido por una discreta pero incisiva vigilancia de la denominada “letra chiquita” del T-MEC.

REUTERS/Henry Romero/

La relación que tendrá Biden con López Obrador es una incógnita, puesto que el mexicano tiene gran química con Trump y ha declinado felicitar al demócrata a la espera de que se resuelvan los reclamos de supuesto fraude.

14. “No significa impunidad”: dice López Obrador sobre regreso de Cienfuegos a México

El 18 de noviembre el general Salvador Cienfuegos, ex Secretario de Defensa, arribó a México después de haber permanecido poco más de un mes detenido en los Estados Unidos tras su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles. El ex titular de Sedena fue acusado por el gobierno EE.UU. de cuatro cargos relacionados al narcotráfico pero regresó a México en libertad después de que ambos países hicieran un acuerdo político que involucró a las dos fiscalías.

15. Marihuana legal

El 19 de noviembre el Senado aprobó en lo general y lo particular la regulación del consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país. Sin embargo, la discusión generó polémica pues ciertas organizaciones civiles alertaron que a pesar de la discusión, se mantiene la criminalización de las personas usuarias, pues permite que sean perseguidas penal y administrativamente. Con esto se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis y se creará el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, pero aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados quienes pueden revertir algunas decisiones o hacer cambios.

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

16. “Para poner orden”: López Obrador presenta iniciativa de ley contra abusos en el outsourcing

López Obrador anunció el 12 de noviembre la iniciativa de ley para “poner orden” en el esquema de subcontratación de trabajadores en México, mecanismo que consideró “se echó a perder”, puesto que no respeta los derechos laborales, además de que se usa también para la defraudación fiscal.

“El día de hoy vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales”, dijo.

Explicó que fue con la Reforma Laboral, que integró las llamadas “Reformas Estructurales”, se permitió la contratación de trabajadores sin derechos, pues dichas reformas no fueron pensadas para el beneficio del pueblo, sino de una minoría.

17. “Es un hecho histórico”: AMLO celebró la eliminación del fuero presidencial

La semana pasada el presidente López Obrador felicitó a los legisladores luego de que el pleno del Senado de la República aprobó este jueves la eliminación del fuero presidencial, hecho que calificó de histórico .

Al inicio de su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario destacó que esta aprobación, ahora el presidente podrá ser juzgado por cualquier delito y no solo por traición a la patria.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“Quiero agradecer mucho a los legisladores porque se aprobó la iniciativa que enviamos de quitar el fuero presidencial.. Esto es un hecho verdaderamente histórico, no se podía juzgar al presidente de funciones por cualquier delito, solo por traición a la patria y esto significaba un fuero.

Ahora con esta iniciativa, con este cambio a la Constitución, se va poder juzgar al presidente por cualquier delito como a cualquier ciudadano... Estamos hablando de cerca de 150 años de mantener este fuero, este privilegio para el presidente, esto es un gran avance”, aseguró.

18. Homicidio doloso tiene cuatro meses a la baja, aseguró Alfonso Durazo

En julio López Obrador dio a conocer las cifras en materia de Seguridad en donde se destacó que en el rubro de homicidio doloso se marcó un -0.8% en la tendencia histórica.

De acuerdo con cifras de junio, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo era “claramente perceptible una línea de contención en homicidios dolosos”.

Sin embargo, de acuerdo con la incidencia delictiva del fuero común, delitos como homicidio doloso, feminicidio, trata de personas y violencia familiar, iban al alza.

EFE/ Str/Archivo

Durazo detalló que al comparar el primer semestre del 2020 contra el mismo periodo del 2019; el robo de auto disminuyó 24%, robo a transeúnte 28.5%, robo en transporte público colectivo 45.1%; y robo a casa habitación un descenso de 22.6%.

Sin embargo, los homicidios en México incrementaron en octubre: sumaron 2,944. Ricardo Mejía Berdeja, encargado del despacho titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que octubre vio un incremento de 211 víctimas de homicidio a nivel nacional con respecto a septiembre.

19. El debut de López Obrador en la ONU y el G20

El mandatario presumió el sorteo del avión y su “cuarta transformación” de México en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que celebró su aniversario 75 el pasado 22 de septiembre.

López Obrador declaró que en el país no hay hambre a pesar de que el territorio, al igual que otros, se vio afectado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y la económica derivada.

“Con lo que estamos invirtiendo desde el gobierno y con las remesas estamos fortaleciendo el consumo y a pesar de la pandemia y de la crisis no hay hambre en nuestro país, se está garantizando el consumo básico a millones de mexicanos”, aseguró ante la ONU.

(Foto: Cortesía Presidencia)

El mandatario habló durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre su estrategia para combatir los problemas surgidos debido a la pandemia de coronavirus.

El 26 de marzo en su intervención en la Cumbre del G20, presidente de México explicó “su visión y lo que se está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y de las medidas de recuperación económica”, indicó el mandatario.

Resaltó que les insistió a los líderes del G20 la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipos porque hay escasez y acaparamiento “de los que tienen más posibilidades económicas y tiene que darse un trato humanitario, no lucrativo”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que las grandes potencias tienen que ayudar para establecer una tregua para que no haya cierre de fronteras o políticas arancelarias unilaterales. Planteamiento que la ONU aprobó.

Foto: Presidencia de México - captura de pantalla.

Después, el 22 de noviembre, el presidente mexicano ofreció su mensaje en la Cumbre de Líderes del G20, que se desarrolla de manera virtual.

“Nos fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba, ahora fue diferente”.

López Obrador se refirió al endeudamiento que los países han tenido a partir de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el cual, dijo, creció en promedio un 20%; y consideró será la futura amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social, si no se atiende desde ahora.

“La deuda creció a partir del pandemia en un promedio del 20%, y si no abordamos este asunto desde ahora, en el futuro se va a convertir en otra amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social”, expresó.

(Foto: Cuartoscuro/Archivo)

20. La popularidad de López Obrador

La aprobación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bajó al 59 % en octubre, tres puntos porcentuales menos frente a septiembre, según una encuesta publicada este lunes por el diario El Financiero.

Pese a la caída del último mes, el porcentaje de aprobación del mandatario de México se mantiene relativamente estable desde mayo, oscilando entre el 56 % y el 62 % de aceptación por parte de los mexicanos, según destaca el estudio mensual del mismo medio de comunicación.

