TEPJF ordenó a Morena renovar su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Morena renovará su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (Foto: Cuartoscuro)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo Nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a sesionar para realizar la renovación de los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido.

Así lo dio a conocer el miércoles 18 de noviembre, después de que la Sala Superior del TEPJF determinó por unanimidad que el partido político que puso a Andrés Manuel López Obrador en la jefatura del ejecutivo federal debe de realizar esta encomienda.

“En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados determinaron que el Consejo Nacional deberá llevar a cabo una sesión con el fin de dictar el acto o actos que correspondan ante el vencimiento del plazo para el que fueron nombrados los actuales integrantes de la citada Comisión, dentro de los 15 días siguientes a que hayan sido notificados de la sentencia, para lo cual, deberán tomar en cuenta los avances tecnológicos, en aras de mantener las medidas sanitarias de prevención del COVID-19”, se puede leer en el comunicado oficial respecto a la sesión del martes.

(Foto: Cuartoscuro)

Además se ordenó a la presidenta del Consejo Nacional de Morena que justifique su respuesta respecto a la petición de Iván Santos Islas de integrar la CNHJ. Para efectos prácticos de eso, tendrá un plazo de 72 horas posteriores a la notificación de hoy.

Esto porque en 2016 fueron ratificados para el CNHJ Adrián Arroyo Legaspi, Claudia Gabriela Rodríguez Ramírez, Víctor Suárez Carrera, Patricia Ortiz Couturier y Héctor Díaz-Polanco, presidente de la comisión.

En cuanto a la figura de Díaz-Polanco, Alejandro Rojas Díaz, ex candidato a la presidencia nacional de Morena, se había referido a él como el inquisidor del partido, pues fue él quien promovió una sanción contra el politólogo de la Universidad Iberoamericana al condenar los viajes que había realizado con motivos de proselitismo.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Foto: Twitter / @TEPJF_informa)

“ Díaz-Polanco, presidente de CNHJ, es el inquisidor de Morena. No respeta ni la constitución, porque violan nuestros derechos al tratar de impedir la libertad de expresión y de tránsito. A mi me sancionaron porque dicen que estoy recorriendo el país y haciendo adelantos de campaña. Si él hubiera sido el director del INE en tiempos de la campaña de AMLO, no hubiera permitido que López Obrador recorriera el país . Es decir, si los mismos argumentos con los que me sancionaron se los hubieran aplicado al presidente, ni siquiera hubiera salido a la esquina de su casa. Esos argumentos son incongruentes, escupen para arriba”, declaró Rojas Díaz Durán en entrevista exclusiva para Infobae México en junio de este año.

Finalmente, el TEPJF argumentó que de acuerdo con los estatutos del partido magenta, los referidos ya habían rebasado el periodo para el que fueron electos y ejerce sus funciones, por lo cual especificaron que de acuerdo “ con el artículo 40 del Estatuto de Morena los integrantes de la Comisión ya cumplieron con su periodo de tres años, los cuales vencieron el 8 de febrero de 2019 , sin que se haya realizado su renovación por parte del Consejo Nacional de Morena, aunado a que el presidente de dicho órgano lleva cuatro años consecutivos en el cargo, siendo que solo debió fungir un año, con posibilidad de reelección por una vez. Por ello, considera que el Consejo Nacional de Morena incurrió en omisión al no renovar a los integrantes de la Comisión”.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

La paz volvió a Morena: “como en los viejos tiempos” limaron asperezas Muñoz Ledo, Monreal y Delgado, los hombres clave del partido

“Gobernadores bravucones acostumbrados a los fraudes”: Mario Delgado tundió a las alianzas contra López Obrador y las llamó “TUMOR”

“¿Quién debe ser gobernador?”: Germán Martínez envió a Mario Delgado su “decálogo michoacano” para la elección