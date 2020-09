“A pesar de la pandemia y de la crisis no hay hambre en nuestro país”: López Obrador ante la ONU

El presidente habló durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (VIDEO: Twitter @lopezobrador_)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaró que en el país no hay hambre a pesar de que el territorio, al igual que otros, se vio afectado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y la económica derivada.

“Con lo que estamos invirtiendo desde el gobierno y con las remesas estamos fortaleciendo el consumo y a pesar de la pandemia y de la crisis no hay hambre en nuestro país, se está garantizando el consumo básico a millones de mexicanos”, aseguró.

El mandatario habló durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre su estrategia para combatir los problemas surgidos debido a la pandemia de coronavirus.

El logro se ha obtenido gracias a la austeridad que ha manejado su administración, de acuerdo con López Obrador, además de que “no se ha endeudado al país”, a las remesas, y a los distintos apoyos económicos para sectores de la población como estudiantes y de la tercera edad.

El logro se ha obtenido gracias a la austeridad que ha manejado su administración, de acuerdo con López Obrador, además de que “no se ha endeudado al país”, a las remesas, y a los distintos apoyos económicos para sectores de la población como estudiantes y de la tercera edad (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

"Se va avanzando en lo económico porque no aplicamos la misma estrategia de siempre de endeudar al país, de rescatar a los de arriba, como si la riqueza fuese contagiosa. Estamos apoyando abajo y de manera directa al pueblo, es de abajo hacia arriba, estamos destinando recursos que son fruto del ahorro por no permitir la corrupción, fruto también de la austeridad republicana (...)

“ Se han terminado los lujos, las extravagancias, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, la fórmula es no permitir la corrupción y ahorrar, que no haya ostentación, lujos en el gobierno y liberar fondos para el desarrollo. Todo lo que estamos reuniendo con esta fórmula lo estamos destinando para apoyar a la gente humilde, a los desposeídos”, señaló el presidente mexicano.

López Obrador enfatizó durante su mensaje ante la ONU sobre el reciente acuerdo firmado con los países de Canadá y Estados Unidos, el cual permitirá el crecimiento de la nación y de todos los mexicanos.

"Acabamos de firmar un tratado con Estados Unidos y Canadá que ya entró en vigor, esto significa que ya están llegando inversiones al país, se están instalando empresas y se están creando empleos para el bienestar de los mexicanos (...)

“Tengo mucha fe en el futuro de México, pero también tengo mucha fe en el futuro del mundo. Yo soy un creyente y mi credo es el de la fraternidad universal”, dijo.

López Obrador aseguró que se acabaron las extravagancias (Foto: Presidencia de México)

Por otro lado, el presidente aseguró este martes en conferencia de prensa que su gobierno no es igual a los anteriores, que se utilizaban “mano dura” para reprimir manifestaciones, y respaldó la decisión de la Guardia Nacional de no intervenir en las protestas, que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron el pasado lunes en Michoacán, en las que bloquearon varios puntos de la red ferroviaria del estado.

Se refirió al encabezado que un periódico nacional publicó este día en ocho columnas: “`Bloquean trenes en sus narices', porque estaba la Guardia Nacional y no intervino en Michoacán, o sea, quieren que se use la macana, porque son muy conservadores. Este es un asunto que tiene que ver con el gobierno de Michoacán... Hicieron bien los del Ejército porque hay que evitar las confrontaciones”, indicó el mandatorio mexicano.

López Obrador explicó que tiene que “cuidar no caer en provocaciones”, para que “lo que quieren” los conservadores es acusarlo de represor, así como lo acusan de limitar la libertad de expresión “un grupo que era privilegiado” de intelectuales orgánicos que no tienen nada que ver con los periodistas, sino son mercaderes y traficantes de influencias, dijo.

