Mi Beca Para Empezar: cómo consultar mi saldo en internet

A unos días de que se realizó el primer depósito de Mi Beca Para Empezar, el Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar), recordó a los padres de familia de los beneficiarios cómo consultar el saldo.

De acuerdo con Fidegar, hay dos maneras de realizar la consulta de los recursos disponibles, una es ingresar directamente a la aplicación de Obtén Más/ Mi Beca y otra forma será a través de la página electrónica de Mi Beca Para Empezar.

Cómo realizar la consulta

*El interesado deberá ingresar al siguiente sitio del Gobierno de la CDMX: https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/.

*Una vez ahí, tendrá que deslizarse hacia abajo y buscar el apartado que dice “consulta saldo”.

*Anotar los últimos ocho dígitos del vale electrónico.

*Digitar el nip y se desplegará la información que se desea.

En cuanto a la aplicación, el padre o tutor deberá acceder a la app y buscar el apartado correspondiente desde el móvil.

También le solicitarán la clave correspondiente al vale digital.

Hace unos días, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró a los padres de familia y tutores en la capital, que el registro de los menores podrá realizarse hasta diciembre del presente año.

“Decirles a los padres de familia que no haya desesperación si en algún momento no pueden cumplir con los requisitos de inscripción, porque se mantiene hasta diciembre esta inscripción. No hay ningún problema”, expresó Sheinbaum durante una videoconferencia de prensa.

Actualmente, el registro solamente puede realizarse a través de la app; sin embargo, a partir del 8 de septiembre podrá ejecutarse por medio de la página web de Fidegar.

¿Cómo realizar el registro?

*Descargue la aplicación “Obtén Más/Mi Beca para Empezar”. Puede descargar la app en:

-IOS: https://apple.co/3kMWJTc

-ANDROID: https://bit.ly/2PUKVA7

*Luego ingresa su número celular y el código de verificación que recibió por mensaje en el móvil.

*Digite su cuenta de correo electrónico y el código de verificación que recibió.

*Genere y confirme su contraseña numérica de 6 dígitos, no consecutivos.

*Solicitarán colocar la Clave Única de Registro de Población (CURP) del tutor, mismo que será verificado en RENAPO.

*También pedirán datos personales como: ocupación, teléfono, dirección, código postal, entre otros.

*Además, deberá ingresar el nombre completo y número telefónico de una persona de contacto.

*Para verificar su identidad tendrá que tomar una fotografía de frente.

*Compartir también una foto de la identificación oficial (INE, licencia de conducir o pasaporte).

*Así como una fotografía de tu comprobante de domicilio.

Para seguir con la siguiente etapa, el interesado accederá a la solicitud de datos del alumno donde pedirán lo siguiente:

*Seleccione la alcaldía del domicilio de la escuela.

*Clave del Centro de Trabajo (CCT).

*Verifique que la CCT ingresada corresponda a la escuela donde está inscrito el alumno.

*Seleccione nivel y grado.

*Comparta la CURP del alumno, misma que será verificada en RENAPO.

*Etnia y parentesco del tutor con el alumno.

*Tomar una foto al comprobante de estudios ciclo escolar 2020-2021:

*Comprobante y/o Constancia de inscripción al ciclo escolar 2020-2021.

*Confirme que la información proporcionada sea completa y correcta.

El pasado 1 de septiembre se realizó el primer depósito correspondiente a la beca para estudiantes de educación básica en la Ciudad de México.

Se trata del 50% restante del apoyo por concepto de útiles y uniformes escolares, además de los recursos correspondientes a la beca.

La ayuda por concepto de útiles escolares se divide de la siguiente forma:

*360 pesos a estudiantes de preescolar, Centros Comunitarios y Centros de Atención Múltiple (CAM).

*410 pesos para primaria y CAM del mismo nivel.

*450 pesos a adolescentes de secundaria y CAM.

*Así como 450 pesos correspondiente a CAM laboral.

La entrega de recursos se aplicará independientemente de la asistencia a las aulas y como medida de ayuda a las familias por la contingencia del coronavirus, enfermedad que ha provocado más de medio millón de infectados en el país.

Mientras que el monto que normalmente reciben los niños es:

*300 pesos para alumnos de educación preescolar.

*330 pesos a estudiantes de primaria.

*400 pesos para los niños que asisten a Centros de Atención Múltiple (CAM) de preescolar, primaria, secundaria y laboral.

Hay que recordar que si el alumno registrado es de nuevo ingreso, se generará una tarjeta digital con la que podrá realizar sus compras.

Si el alumno estuvo inscrito en el programa Mi Beca para Empezar en el ciclo escolar anterior 2019-2020, se mostrará el número de tarjeta que tiene asignado, y deberá confirmar si aún cuenta con el plástico.

En caso de no contar con la tarjeta se le asignará una tarjeta digital con la que podrá realizar sus compras.

Recibirá un correo electrónico con la confirmación de la Solicitud de Registro, para verificarlo tendrá que acceder a la bandeja de entrada o correo no deseado.

