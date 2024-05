Por qué comprar una casa representa solo un gasto y no una inversión, según Salinas Pliego

Salinas Pliego es la tercera persona más rica de México. Foto: Cuartoscuro

Ricardo Salinas Pliego es una de las personas más ricas no solo de México, sino de toda Latinoamérica, pues posee una fortuna que asciende a los USD 13 mil 400 millones, según el último listado de Forbes, lo que lo posiciona en el lugar tres entre las personas más acaudaladas del país, solo por detrás de Carlos Slim, quien posee USD 102 mil millones, y Germán Larrea Mota Velasco, quien posee USD 27 mil 900 millones.

En una reciente entrevista con Oswaldo Oso Trava, para su podcast Cracks, Salinas Pliego abordó varios temas, como su pasión por el golf, deporte que practica, su liderazgo y su interés por el bitcoin.

Uno de los temas de los que también habló el empresario, quien es dueño de diversas empresas como Grupo Elektra, Grupo Salinas y Total Play, fue el de adquirir una casa, lo que, para él, no es una inversión, y más bien representa un gasto.

Salinas Pliego dijo que si una persona soñaba con tener una casa como seguridad y propiedad, lo mejor era venderla o rentarla, y con lo obtenido, comprarse bitcoins. “Las mujeres sobre todo, porque las mujeres siempre dicen: es que quiero mi casa, y ni es tu casa, es del banco”.

El magnate mexicano posee una fortuna de más de USD 13 mil millones. REUTERS/Henry Romero

Aseguró que una casa es “la peor inversión de todas”. “Porque no es una inversión, en primer lugar, la casa es un gasto y así hay que verlo, ahora, es un gasto necesario, el dinero es para gastarse, ¿Me entiendes? O sea, qué caso tiene ser muy rico y no tener cosas bellas y una bonita casa, no tiene ningún caso, el dinero es un medio”, aseguró.

Señaló que si se ve como inversión, una casa es una muy mala opción. Dijo que lo que una persona tenga de patrimonio en la casa, es lo que debería tener en bitcoins, mínimo.

¿Qué empresas posee Ricardo Salinas Pliego?

Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios más influyentes de México y tiene bajo su control un conglomerado de empresas que abarcan diferentes sectores de la economía. Entre las principales empresas e inversiones que dirige se encuentran:

- Grupo Elektra: Es una empresa multinacional enfocada en el comercio especializado y servicios financieros. Ofrece electrodomésticos, electrónica, muebles, y también otorga créditos al consumo.

Una de las empresas del magnate es Grupo Elektra. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO ECONOMIA DESDE ESPAÑA GRUPO ELEKTRA

- Banco Azteca: Forma parte de Grupo Elektra y ofrece servicios financieros a sectores de la población tradicionalmente no atendidos por la banca tradicional. Proporciona cuentas de ahorro, créditos y otros servicios bancarios.



- TV Azteca: Es una de las dos mayores productoras de contenido televisivo en español en el mundo. Produce y transmite diversos programas de entretenimiento, noticias y deportes.



- Totalplay - Empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de internet, televisión por cable y telefonía fija en México.



- Italika: Fabricante de motocicletas, enfocado en el mercado latinoamericano. Se ha convertido en una de las marcas líderes en el sector de motocicletas en México.



- Grupo Salinas - Es el conglomerado bajo el cual se agrupan todas las empresas anteriormente mencionadas, entre otras inversiones y proyectos. Este grupo se caracteriza por su enfoque en la creación de valor y su compromiso con el progreso de México a través de la promoción de la tecnología, la educación y la cultura.

Estas empresas forman parte del ecosistema de negocios de Ricardo Salinas Pliego, las cuales tienen un impacto significativo en la economía mexicana y en algunos sectores específicos en Latinoamérica.