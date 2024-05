“Ginny Hoffman tiene cáncer”: actriz reacciona a rumor sobre su estado de salud y adelanta que documental contra Héctor Parra sigue

El actor enfrenta una condena de 13 años y 10 meses en prisión por corrupción de menores y abuso sexual en contra de su hija Alexa. (Instagram: @ginnyhoffman_ // @hectorparrag)

Ginny Hoffman se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales debido a un fuerte rumor sobre su estado de salud: “Tiene cáncer”. Tras lo sucedido, la estrella de ‘Chiquilladas’ estableció comunicación Gustavo Adolfo Infante, donde no sólo desmintió tener esa enfermedad, también se lanzó contra quienes la atacan en redes sociales por apoyar a su hija Alexa en el caso que sostiene contra Héctor Parra por abuso sexual.

“Fui a una cita médica. Me dieron una consulta porque tenemos que estar nivelando mi tiroides, cambiar dosis y demás. Fue lo único que fui a hacer a un hospital, gracias a Dios”, comenzó.

La actriz demostró esta información al exponer los resultados del análisis médico al que se sometió por sus problemas de tiroides y aseguró que este tipo de polémicas forman parte de una campaña de desprestigio que existe en su contra por el caso Héctor Parra.

Ginny Hoffman desmintió tener cáncer. (Instagram)

“Estoy muy sana, tratando de ver qué está pasando porque definitivamente yo no sé qué les he hecho, no sé qué está pasando, no estoy entendiendo nada, por qué esta saña, por qué este ataque”, dijo.

“Lo único que hemos hecho es defender la causa de una chiquita que sufrió abuso cuando era niña y que tiene los pantalones para levantar la voz. Todo esto lo han desviado a pura porquería, pura tontería, difamación, meterse con mi vida privada con puras mentiras”

¿Ginny Hoffman paga por apoyo de Gustavo Adolfo Infante?

En esa misma entrevista, la actriz enfrentó los señalamientos de un supuesto acuerdo monetario con el periodista de espectáculos para que ‘hable bien de ella y de su hija’ o para que les brinde un espacio en sus espacios informativos.

La actriz asegura que no tiene un acuerdo monetario con Gustavo Adolfo Infante. (Foto: @deprimeramanoitv)

“Yo sí doy entrevistas cuando las personas tienen los pantalones de vernos a la cara y pedirnos una disculpa por los errores que se han cometido en las notas y tú eres uno de ellos. Te lo agradezco muchísimo. Yo no estoy negociando absolutamente con nadie”, aseguró.

¿Qué pasó con ‘Los dos juicios de Alexa’?

Finalmente, Ginny Hoffman aclaró que el documental que su hija Alexa realizó con ayuda del productor Felipe Nájera sobre el caso que sustenta en contra de Héctor Parra sigue en pie.

“Vamos en la lucha porque ha sido muy difícil, muy complicado porque no nada más es enfrentar un proceso legal que es dolorosísimo para mi hija, para mí, para todos los que estamos involucrados (...) no está descartado porque ella tiene muchas cosas que hablar y así lo quiere hacer porque lo necesita hacer (...) se hará en algún momento, pero se hará más adelante”, comentó.