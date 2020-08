El “Matador” Hernández se burló sin piedad del escándalo en Monterrey por la fiesta de Hugo González

Video: Matadorpr15 / TikTok

El ex jugador Luis Hernández se burló de las justificaciones que dieron los futbolistas Diego Reyes y Dorlan Pabón, quienes aseguraron que sólo fueron a felicitar al portero de Monterrey, Hugo González, por su cumpleaños número 30.

Hernández compartió un video de TikTok en el que porta una jersey del Monterrey, entre las manos trae un regalo y el cubrebocas lo trae en la cabeza.

“Solo le voy a dar su regalito. No me voy a quedar, solo unas tres o cuatro horas”, menciona El Matador, apodo con el que se le conoce a Luis Hernández.

Después de que se filtraran las fotos de la reunión de cumpleaños de Hugo González (1 de agosto), Diego Reyes aclaró vía Twitter que fue a casa del guardameta de Rayados a darle su regalo de cumpleaños y se fue.

El portero estaba celebrando su cumpleaños número 30, donde estuvieron dos jugadores más, una conductora de televisión y hasta una banda musical (Foto: Especial)

“Tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar”, acotó el jugador de Tigres. Y González respondió: “Hablan por hablar, hermano”.

Mientras que el delantero Dorlan Pabón también dio su versión al respecto y puntualizó que únicamente pasó a felicitar a su vecino (Hugo González), quien vive a dos metros de su casa. Y no permaneció en ninguna reunión.

Añadió: “Alguien que estaba en el lugar me pidió una foto, con gusto se la di, se tomó dicha foto, me despedí de los que se encontraban en el lugar y me marché a mi casa”.

Dicha situación provocó que los jugadores no fueran considerados para el duelo entre Rayados y León, de este lunes 3 de agosto, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Guard1anes 2020.

Rayados de Monterrey informó que separó a ambos futbolistas (Foto: Twitter@Rayados)

Los jugadores rompieron el protocolo de sanidad interno de los Rayados de Monterrey por lo que fueron aislados y los mantienen bajo observación a Hugo González y Dorlan Pabón, además el domingo les realizaron la prueba de COVID-19.

En el comunicado de prensa del club también se indica que convocan a todos los integrantes del equipo, afición y comunidad en general a seguir de forma estricta las indicaciones de las autoridades de salud.

Duilio Davino, presidente del equipo, indicó para Cancha que se internamente evaluarían si sancionarían a los jugadores por lo sucedido.

“Fue una reunión, pero sí había gente, no había cubrebocas así que preferimos apartarlos, hacerles la prueba, hablar con ellos, aclarar la situación y esperemos que estén bien”, añadió.

El guardameta Hugo González festejó el pasado sábado su cumpleaños y en consecuencia no participará este lunes en el encuentro entre Monterrey y León (Foto: EFE/ Luis Ramírez/Archivo)

Hasta el momento, la organización regiomontana ha reportado un acumulado de tres casos, que dieron a conocer el pasado 21 de julio.

En cambio, la directiva de Tigres no ha hecho un pronunciamiento sobre la reunión donde estuvo Diego Reyes. El futbolista entrenó con normalidad el domingo en el Estadio Universitario, en Monterrey.

Los universitarios hasta el momento han reportado un caso positivo, y fue 17 de julio, en relación con las pruebas que han realizado entre sus jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

De los test de COVID-19 que se han realizado entre futbolista e integrantes del cuerpo técnico de las organizaciones de la Liga MX son un total de 61 diagnósticos acumulados de los reportes que se han dado a conocer del 22 de mayo al 31 de julio.

