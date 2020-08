Hugo González, futbolista mexicano, hizo una reunión en plena epidemia y Rayados lo separa del equipo

El portero estaba celebrando su cumpleaños número 30, al que asistieron dos jugadores más, una conductora de televisión y hasta una banda musical (Foto: Especial)

Aunque el fútbol mexicano está de vuelta, la epidemia de COVID-19 en México está en su punto más alto. La Liga MX ha mostrado la imagen de prevención de la salud en todos sus encuentros, pero algunos futbolistas se vieron involucrados en una polémica por una fiesta de cumpleaños sin que se respetarán las recomendaciones de sana distancia.

Este sábado, Hugo González, portero mexicano de los Rayados de Monterrey, festejó sus 30 años de vida con familiares y amigos. En fotos compartidas por la presentadora Verónica Sánchez, quien estuvo en la celebración, se puede apreciar hasta una banda de música norteña.

Entre los asistentes estuvieron dos viejos conocidos de la Sultana del Norte. Uno de ellos fue el colombiano Dorlan Pabón, de los Rayados, y el mexicano Diego Reyes, de los Tigres de la UANL.

Dorlan Pabón dio su versión de la historia en redes sociales (Foto: Especial)

La noticia corrió por los medios de comunicación, pues en ninguna de las instantáneas aparecen medidas de salubridad para prevenir el contagio de coronavirus. Asimismo, aparecen abrazados, sin respetar la sana distancia ni el uso de cubrebocas.

Dorlan Pabón dio su versión de la historia por medio de su cuenta de Instagram. “Pasé el día de ayer (sábado) a saludar a mi vecino (Hugo González), quien vive a escasos dos metros de mi casa, quien se encontraba en familia compartiendo su día, pasé a darle un saludo de cumpleaños”, escribió el delantero.

“Alguien que estaba en el lugar me pidió una foto, con gusto la di, se tomó dicha foto, me despedí de los que se encontraban en el lugar, y me marché a mi casa”, agregó y además pidió que no se especule por una “simple” foto.

Diego Reyes aclaró sólo fue a darle un regalo a su compañero de selección (Foto: Twitter/ @Diego_Reyes13)

También, Diego Reyes habló sobre el tema en su cuenta de Twitter. “Ni empiecen... Fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos un entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar. Buen domingo y bendiciones!”, explicó.

Hugo González no se ha pronunciado en sus redes sociales, pero le contestó a Reyes con un pequeño comentario. “¡Hablan por hablar mi hermano!”, lamentó el portero regiomontano.

Monterrey se pronunció al respecto de la situación a través de un comunicado de prensa. El club señaló que no se cumplieron los protocolos internos, por lo que platicaron con los dos futbolistas y decidieron que no viajarán a León para enfrentar a los esmeraldas este lunes.

Ryados de Monterrey informó que separó a ambos futbolistas (Foto: Rayados de Monterrey)

“Los dos integrantes del plantel de jugadores del primer equipo permanecerán en aislamiento y bajo observación médica, y el día de hoy (domingo) serán sometidos a nuevas pruebas de COVID-19”, detalló la institución rayada.

Esto ya lo había adelantado horas antes Duilio Davino, presidente deportivo de Monterrey. “No van a hacer el viaje si se rompió el protocolo de sanidad”, sentenció el directivo para Cancha, suplemento deportivo del diario Reforma.

“Fue una reunión, pero sí había gente, no había cubrebocas así que preferimos apartarlos, hacerles la prueba, hablar con ellos, se aclaró la situación y esperemos que estén bien”, añadió.

Diego Reyes entrenó con normalidad este domingo (Foto: Twitter/ @TigresOficial)

En cambio, la directiva de Tigres no ha hecho un pronunciamiento sobre la reunión donde estuvo Diego Reyes. Sin embargo, el defensor felino entrenó con normalidad este domingo en el Estadio Universitario de la ciudad de Monterrey.

Vale recordar que hace unos meses se suscitó una situación parecida en Torreón. El portero Jonathan Orozco, ahora portero de Xolos de Tijuana, realizó una reunión y días después se dio a conocer que 15 jugadores de Santos fueron positivos a COVID-19.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Guillermo Vázquez reconoció que es “urgente” que el Atlético de San Luis mejore su nivel de juego

“Es tiempo de abrir paso al futuro”: Billy Álvarez renunció como director general de la Cooperativa Cruz Azul

Jaime Ordiales tomará el mando de Cruz Azul, en ausencia de Billy Álvarez

América informó que por el momento no contratará jugadores: “Es complicado por el momento que se vive económicamente”