Políticos mexicanos de todas las corrientes se apuran en deslindarse de Emilio Lozoya

(Twitter)

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, quien además fue uno de los hombres más cercanos al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ya vuela desde España con destino a México, cumpliendo con el proceso de extradición del gobierno mexicano que lo acusa de delincuencia organizada, cohecho y lavado de dinero.

Mientras eso sucede, en suelo mexicano ya más de uno se “lavó las manos” al deslindarse por completo de este personaje. Por ejemplo, el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien en su cuenta de Twitter escribió:

“Hoy, en un par de medios nacionales publican que Emilio Lozoya me menciona en el procesamiento de la reforma energética. Esto es TOTALMENTE FALSO. Como coordinador del PRD, tuve una posición contraria y combativa en contra de la reforma energética (...) Desconozco los motivos para que esto surja. NUNCA ENTABLÉ PLÁTICA CON EMILIO LOZOYA NI INSTRUÍ A NADIE PARA HACERLO”.

Sin embargo, casi enseguida, el integrante de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, lo dejó en evidencia con una imagen en la que aparece el mismo Barbosa junto con un grupo de políticos –Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong, Pedro Joaquín Coldwell, Emilio Gamboa– entre los que destaca precisamente Emilio Lozoya.

(Twitter: @rojasdiazduran)

Pero Barbosa no ha sido el único que se ha deslindado de la figura de Lozoya Austin.

Milenio publicó que el priista David Penchyna, ex presidente de la Comisión de Energía en el Senado y prácticamente el autor principal de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que hasta no conocer los detalles del asunto, no hablará. Eso al ser cuestionado por ese medio sobre lo que se puede esperar de la extradición de Lozoya.

También señalaron que el expanista Roberto Gil, quien era senador durante las negociaciones de la reforma energética, solo se limitó a decir que estamos por ver “una nueva serie de Netflix” que cautivará al país, pero negó estar enterado de actos de corrupción dentro de su antiguo partido.

Siguiendo con Acción Nacional, dicho medio señaló que el coordinador de los senadores, Mauricio Kuri, solo dijo que su papel en los debates de la reform energético le es motivo de orgullo: “Hubo una gran cantidad de debates internos muy fuertes, donde se vio como lucharon por una reforma positiva que le sirviera al país”.

También citan a la panista Xóchitl Gálvez quien simplemente negó tener algo que ver con Emilio Lozoya. “A mí que no me vengan con la manga del muerto de que el señor hable, diga lo que tiene que decir, ojalá tenga pruebas suficientes y no quiera enlodar a senadores del PAN”.

A quien también menciona el diario Milenio es al líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien aseguró que nunca lo sobornaron ni le propusieron nada para aprobar la reforma energética en 2013, cuando era coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso. No obstante, Monreal mencionó que “sí sabe muchas cosas”, por lo que advirtió que todo lo que Lozoya Austin revele cuando esté en a México, sobre presuntos actos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto, provocará un “temblor político”, porque abrirá la caja de Pandora.

En medio de un operativo realizado con mucho secretismo, Lozoya Austin, salió de la cárcel de Madrid IV en Navalcarnero a las 16:20 horas tiempo local (09:20 horas tiempo de México) a bordo de una furgoneta custodiada por elementos de la policía española para ser llevado al aeropuerto madrileño de Barajas, de donde salió a las 17:57 horas tiempo de Madrid (10:57 de la mañana, hora del Centro de México).

De esta manera, Lozoya Austin estará aterrizando en suelo mexicano entre la 01:00 y las 02:00 horas de este viernes, luego de que la aeronave haga una escala en Canadá y después retome su vuelo hacia México.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La extradición de Emilio Lozoya: parte el avión de España rumbo a México

Esto es lo que le espera a Emilio Lozoya en México

Los videos de Emilio Lozoya: horas de grabaciones comprometedoras pondrían en jaque a personajes cercanos a Peña Nieto