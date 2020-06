La estrategia de Porfirio Muñoz Ledo para que Morena defienda su mayoría en el Congreso en 2021

El diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo, una de las figuras más respetadas de la izquierda mexicana y uno de los más independientes en todo el Congreso y en la vida pública del país, explicó que las elecciones intermedias de 2021, cuyo proceso electoral comenzará en los próximos meses, serán un retrato de dónde y cómo se encuentra el país tras las históricas elecciones presidenciales de 2018, además de ofrecer una estrategia para el partido oficialista.

Y es que Morena, fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, defenderá el próximo año sus mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en el reto más serio que recibirá el gobierno actual desde el punto de vista electoral, en lo que algunos expertos consideran el primer referéndum de este sexenio.

“Es posible sostener las mayorías el próximo año, sí se puede, pero yo creo que se defenderán mejor si aumenta el consenso y no se le dan razones, banderas justas, a la oposición, que el gobierno puede asumir”, aseguró Muñoz Ledo en una entrevista con Infobae México.

“Yo creo en la formación de un pacto de estado donde el jefe de ese estado (López Obrador) se ponga al frente de los problemas, ya sea COVID-19 o emergencia económica”, añadió. Y es que, en palabras del legislador, dos veces secretario de estado y dos veces también líder nacional de distintos partidos políticos, “las elecciones próximas serán muy claras e indicativas: se refrenda la mayoría del gobierno o ganan los que se oponen”.

Yo propongo que haya acuerdos más consensados, para que la oposición, y la contienda electoral, no sean tan duras. Si hacemos las cosas bien, nuestro movimiento puede ganar adeptos, más de los que ya tiene

Entre las diferentes propuestas de Muñoz Ledo, como es legislar para atacar directamente la emergencia económica, como ya ha propuesto la oposición en diversas ocasiones, se encuentra una iniciativa que Muñoz Ledo, junto a otros diputados de diferentes partidos, han encabezado con vigor: la creación de un salario mínimo vital.

La propuesta, que está respaldada y encabezada también por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, propone un apoyo económico a toda la población que lo necesite durante emergencias económicas, en un periodo no superior a los tres meses, una propuesta que ha tomado fuerza en los últimos años en diversos países de todas las regiones del planeta, incluido Estados Unidos y la Unión Europea.

Para el ex candidato presidencial en el año 2000, si el partido de la mayoría no aprueba este tipo de medidas, “es muy difícil que pase en el Congreso, porque es complicado construir alianzas así, y además empieza un debate que favorece a la oposición a la hora de las elecciones”, adelantó.

“Es fundamental para revertir el sistema de la pobreza, son temas que no pueden abandonarse”, dijo. Además, Muñoz Ledo aseguró, a diferencia de la postura de López Obrador, que México debe plantear una política contracíclica para salir de la situación económica que la epidemia de COVID-19 aceleró no sólo en México, sino en prácticamente el mundo entero.

“Si el gobierno no gasta, no se mueve la economía”, aseveró Muñoz Ledo. Aunque el legislador admitió que la política de López Obrador para impulsar una “austeridad republicana” en el gobierno, la cual endureció con la llegada del nuevo coronavirus a México, debe estar presente y “no dar lujos”.

“Se debe gastar más, no menos, y se debe gastar mejor, pero claro, las cosas deben ser austeras en una República”, indicó. “Ya por cierto le llegaron nuestros mensajes al presidente, contratar crédito externo, que está baratísimo, es algo que habíamos pensado y del que había una resistencia de algunas gentes del gobierno, pero todo el mundo está recibiendo créditos”, detalló el diputado morenista.

Muñoz Ledo se refirió al préstamo de USD 1,000 millones que el Banco Mundial otorgó al gobierno mexicano la semana pasada, del cual López Obrador dijo que era una “operación de rutina”. “Se solicitó desde el año pasado”, dijo el mandatario en su momento, rechazando que vaya a aumentar la deuda del país en términos reales.

La unión de la oposición y el BOA

Justamente la semana pasada, el presidente López Obrador dio a conocer durante una de sus habituales conferencias mañaneras, un documento, del cual advirtieron no conocían ni su origen ni su veracidad. Aseguró que era la estrategia de un grupo autodenominado BOA (Bloque Opositor Amplio), donde se conjuntaban diversas ramificaciones de la sociedad, incluidos partidos políticos, actores sociales e incluso comunicadores.

Todos los supuestos participantes del BOA rechazaron haber participado o participar activamente en un grupo así y la revelación del mandatario mexicano fue duramente criticada, al ser señalada como propaganda electoral en vísperas del inicio del proceso de votaciones de 2021.

Para Muñoz Ledo el BOA “es una vacilada". “Es prácticamente el anuncio de un golpe de estado sin el ‘prácticamente’", dijo con sorna. “Toda conspiración se muere en el momento que se descubre”, aseguró el legislador.

Es una tontería, no le llamo distracción, yo digo que es un ‘fake’, ¿quién lo hizo? No lo sé, pero lo hizo alguien que no tiene ninguna importante, se le pudo ocurrir a un extremista o a un vacilador