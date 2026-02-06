Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

La fiesta anual genera un impacto económico superior a 880.000 millones de pesos, dinamizando sectores como el turismo, la hotelería y el comercio local en Barranquilla y el Atlántico. - crédito Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla se prepara para recibir a miles de visitantes entre el 14 y el 17 de febrero, convocando a locales y turistas a vivir una de las fiestas más emblemáticas del Caribe colombiano.

Entre comparsas, desfiles y personajes tradicionales como la Marimonda, la ciudad se transforma en un escenario de música, color y alegría, bajo el lema “Quien lo vive es quien lo goza”, que resume la esencia de esta celebración.

Un motor cultural y económico

Más allá de su relevancia cultural, el Carnaval de Barranquilla es un impulso clave para la economía del Atlántico. Según datos de la Alcaldía, en 2025 la fiesta atrajo cerca de 800.000 visitantes y generó un impacto económico superior a 880.000 millones de pesos, beneficiando a sectores como el turismo, la hotelería y el comercio local.

Con desfiles, comparsas y personajes tradicionales como la Marimonda, el Carnaval ofrece música, color y alegría bajo el lema 'Quien lo vive es quien lo goza'. - (Yango)

La innovación y la tecnología también juegan un papel importante en el fortalecimiento de la fiesta. Desde 2025, empresas como Yango Colombia, parte del grupo global Yango Group, han desarrollado alianzas estratégicas que buscan potenciar la esencia del Carnaval.

En particular, destaca la colaboración con la comparsa Tronco e Marimonda, uno de los colectivos más emblemáticos de la fiesta y autorizado para interpretar la tradicional figura. Esta alianza ha permitido entregar vestuario y fortalecer la producción y la logística para más de 200 artistas y bailarines, cubriendo el 40% de los costos operativos de la edición del Carnaval 2026.

Gracias a este respaldo, los integrantes pueden concentrarse en la preparación artística y en su participación en los principales desfiles.

La compañía apoyo a más de 200 artistas de la comparsa Tronco e Marimonda, ganadora del Congo de Oro 2025. - (Yango)

“El Carnaval de Barranquilla es una expresión única del talento, la disciplina y la creatividad del Caribe colombiano. Para Yango, apoyar y visibilizar a quienes hacen posible esta fiesta es una forma de contribuir al desarrollo social y cultural del Atlántico”, afirmó Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia.

Para Bitton, el interés de la compañía va más allá de estar presente en la región; busca construir vínculos reales con las comunidades. Como muestra de este compromiso, integrantes de Tronco e Marimonda realizaron una jornada de embellecimiento en el Barrio Abajo, pintando calles y fachadas, fortaleciendo el sentido de pertenencia local.

Más allá del Carnaval: movilidad y desarrollo

La participación de la compañía se extiende a proyectos de movilidad urbana en Barranquilla, Malambo, Sabana Grande y Soledad, ofreciendo soluciones tecnológicas para optimizar el transporte y brindar servicios complementarios. En colaboración con la administración regional, a través del servicio Yango Transport disponible en la SuperApp, los ciudadanos pueden acceder a información en tiempo real sobre rutas de transporte público, mejorando los desplazamientos urbanos.

La tecnología y la innovación fortalecen la esencia del Carnaval gracias a alianzas estratégicas de empresas como Yango Colombia. - (Yango)

Yango Colombia, también desarrolla programas de formación y seguridad vial para conductores, con capacitaciones, talleres y el impulso de vehículos alternativos como el motocarro, generando nuevas oportunidades de ingreso y promoviendo la prevención de accidentes.

Así, el Carnaval de Barranquilla 2026 no solo celebra la identidad del Caribe colombiano, sino que se reafirma como un espacio donde cultura, economía, tecnología y comunidad se encuentran, generando dinámicas de desarrollo que trascienden la fiesta, fortaleciendo la ciudad y su gente.